Kismet приобрела долю в HeadHunter за $147 миллионов

Инвесткомпания Kismet Capital Group бывшего руководителя «МегаФона» Ивана Таврина заплатила за 22% долю в HeadHunter Group PLC $147,3 млн, сообщает Forbes со ссылкой на заявление компании. О покупке доли в сервисе по подбору персонала стало известно 11 января, но сумма сделки не разглашалась.

Из сообщения Kismet, опубликованного на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США, следует, что компания купила больше 11,48 млн акций HeadHunter по цене $12,83 за бумагу. Общая сумма сделки составила $147,3 млн.

11 января рекрутинговый сервис сообщил, что Kismet Capital завладела около 22,68% акций, выкупив их у Highworld Investments Limited, связанной с «Эльбрус Капиталом». РБК писал, что Иван Таврин «был давним партнером крупнейших акционеров HeadHunter — "Эльбрус Капитала" и Goldman Sachs» и выступал бенефициаром 10% интернет-компании.

HeadHunter — второй крупный интернет-актив, который вошел в портфель Kismet Capital Group. 14 октября структура Naspers-Prosus заключила соглашение с Kismet о продаже 100-процентной доли в Avito за 151 млрд руб. Информация о закрытии сделки по приобретению Avito была размещена в ЕГРЮЛ 25 октября.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «У Avito объявился новый владелец».

Дарья Эрозбек