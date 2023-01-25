Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Kismet приобрела долю в HeadHunter за $147 миллионов

Инвесткомпания Kismet Capital Group бывшего руководителя «МегаФона» Ивана Таврина заплатила за 22% долю в HeadHunter Group PLC $147,3 млн, сообщает Forbes со ссылкой на заявление компании. О покупке доли в сервисе по подбору персонала стало известно 11 января, но сумма сделки не разглашалась.

Из сообщения Kismet, опубликованного на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США, следует, что компания купила больше 11,48 млн акций HeadHunter по цене $12,83 за бумагу. Общая сумма сделки составила $147,3 млн.

11 января рекрутинговый сервис сообщил, что Kismet Capital завладела около 22,68% акций, выкупив их у Highworld Investments Limited, связанной с «Эльбрус Капиталом». РБК писал, что Иван Таврин «был давним партнером крупнейших акционеров HeadHunter — "Эльбрус Капитала" и Goldman Sachs» и выступал бенефициаром 10% интернет-компании.

HeadHunter — второй крупный интернет-актив, который вошел в портфель Kismet Capital Group. 14 октября структура Naspers-Prosus заключила соглашение с Kismet о продаже 100-процентной доли в Avito за 151 млрд руб. Информация о закрытии сделки по приобретению Avito была размещена в ЕГРЮЛ 25 октября.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «У Avito объявился новый владелец».

Дарья Эрозбек

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...