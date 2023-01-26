С конфискацией дошли до «Риги»

Полгода назад суды получили право использовать конфискацию автомобилей граждан за грубые повторные нарушения ПДД. Официальной статистики правоприменения нет, но проведенный “Ъ” анализ публичных данных показывает, что массовой практика пока не стала: в рамках вступивших в силу поправок вынесено несколько десятков приговоров в стране, в основном за повторное пьяное вождение. Помимо легковых автомобилей в пользу государства обращают и другие виды транспортных средств, среди которых «Газель», советский мотоцикл с коляской, электросамокат и даже самодельный вездеход.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Так называемый закон о конфискации автомобилей (поправки к УК, предложенные «Единой Россией»), напомним, вступил в силу 25 июля 2022 года. Согласно поправкам, машина может быть обращена в доход государства в случае, если водителя второй раз в течение года поймали за рулем пьяным (ст. 264.1 УК) либо он три раза за тот же срок выехал на встречку, превысил скорость на 60 км/ч или управлял транспортным средством, будучи лишенным прав за совершенные ранее грубые нарушения ПДД (ст. 264.2 и ст. 264.3 УК).

Официальных данных по правоприменительной практике пока нет: годовую статистику Судебный департамент при Верховном суде опубликует только весной. Но в картотеках судов, сообщениях региональных УМВД, ГИБДД и прокуратур, а также в ГАС «Правосудие» появились сообщения о конфискациях авто. “Ъ” в ходе анализа этих данных обнаружил более 50 приговоров или сообщений о них.

Полиция начала применять новый инструмент почти сразу после вступления в силу поправок. Так, уже в конце июля полицейские города Уяр (Красноярский край) после погони остановили ВАЗ-2114 без номеров: водитель был пьян, в мае его уже наказывали за нетрезвое вождение. Таким образом, он совершил преступление, предусмотренное ст. 264.1 УК, суд назначил ему в качестве наказания конфискацию машины и обязательные работы. Похожие приговоры выносили в Сахалинской, Волгоградской, Курской, Тюменской, Челябинской, Астраханской, Саратовской, Омской, Калининградской областях, Мордовии, Якутии, Карачаево-Черкесии, на Камчатке, в Пермском и Алтайском краях, Крыму, Приморье, ЯНАО, Бурятии, Удмуртии, Москве. В Йошкар-Оле в октябре за повторное пьяное вождение задержали женщину, которая после совершения преступления продала машину за 150 тыс. руб. Суд взыскал эти деньги в пользу государства вместо конфискации машины в соответствии со ст. 104.2 УК.

В Воронежской области один из судов обратил в собственность государства «Газель», в Бурятии — мотоцикл, в Мордовии — скутер, в Костромской области — мотоцикл «Иж Юпитер» с коляской, в Брянской области — советский мопед «Рига-13», в Ростовской области — электросамокат Kugoo. Водителей порой судят сразу по ряду статей, не только по 264.1. Один из судов Амурской области, например, вынес приговор пьяному водителю за нарушение ПДД и за незаконное хранение наркотиков: он перевозил марихуану на самодельном вездеходе в состоянии опьянения.

Отметим также решение Салаватского межрайонного суда Дагестана в отношении водителя, который ранее четыре раза наказывался за вождение в пьяном виде и в октябре 2022 года оказался за рулем нетрезвым пятый раз. Помимо конфискации водителю назначили 10 месяцев лишения свободы.

Апелляции по таким делам пока единичны. В декабре Судебная коллегия по уголовным делам ХМАО, рассматривая жалобу на приговор одному из водителей, отправила дело на новое рассмотрение. Адвокат жаловался: подсудимый — пенсионер со слабым здоровьем, которому нужно средство передвижения, в том числе для выполнения назначенных ему обязательных работ.

Почти все обнаруженные “Ъ” решения о конфискации транспортных средств (или сообщения о них) за повторные нарушения касаются случаев нетрезвого вождения. Лишь в Оренбургской области в сентябре конфискован мотоцикл Kawasaki у байкера, которого ранее в течение года дважды наказывали за выезд на встречку, в августе он третий раз совершил это же нарушение (таким образом, совершил преступление по части 1 ст. 264.2 УК).

За повторное превышение скорости на 60 км/ч решений, скорее всего, вообще не будет, считает адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько. Это связано с тем, что в июле 2022 года глава МВД Владимир Колокольцев запретил ГИБДД применять ручные детекторы скорости, а по данным с автоматических камер нарушителям лишь присылают штраф на почту. Конфискация может остановить многих нарушителей, считает юрист Лев Воропаев. «Окружающие и знакомые побояться давать свою машину такому человеку, опасаясь, что в случае чего заберут и ее,— поясняет он.— Конфискация чужой машины, не принадлежащей преступнику, запрещена, но население правил не знает, а психология работает хорошо».

Дальнейшая судьба конфискованного транспортного средства описана в постановлении правительства №1238 «О распоряжении имуществом, обращенным в собственность государства», пояснили “Ъ” в Росимуществе. В ходе экспертизы устанавливается рыночная стоимость, после чего конфискат продается через электронный аукцион. Если спроса нет, цена выставленного на торги транспортного средства постепенно снижается на 30, 60 и 90%. «Вырученные от реализации конфискованного имущества денежные средства подлежат перечислению в бюджет Российской Федерации»,— отметили в Росимуществе.

Иван Буранов