Автобусам предложили лишение

Депутаты Саратовской областной думы одобрили законопроект, позволяющий муниципалитетам через суд отзывать у компаний, занимающихся пассажирскими перевозками, разрешения на работу на маршруте в случае систематических нарушений условий договора. В частности, организации могут запретить возить пассажиров за несоблюдение графика движения или нарушение характеристик заявленных транспортных средств. Инициативу разработали депутаты городской думы Саратова, утверждавшие, что сейчас у властей областного центра нет действенных способов давления на перевозчиков. Перевозчики считают, что нововведение не изменит ситуации с общественным транспортом в городе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: (fotobus.msk.ru) Фото: (fotobus.msk.ru)

Саратовская областная дума одобрила законопроект, позволяющий муниципалитетам обращаться в суд с заявлением о прекращении действия у компаний, занимающихся пассажирскими перевозками, свидетельств, позволяющих им работать на маршруте. С предложением в законодательное собрание вышла городская дума Саратова. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в последнее время перевозчики муниципальных маршрутов «систематически нарушают расписание, не соблюдают остановочные пункты, не соблюдают интервалы между рейсами, не выполняют часть рейсов». В городскую администрацию поступают жалобы граждан на некачественную работу общественного транспорта.

Систематическое нарушение расписания, согласно законопроекту, может стать основанием для обращения уполномоченного органа в суд с заявлением о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту. Также основанием для прекращения разрешения на работу на городском маршруте может быть несоблюдение договора с мэрией, в том числе касающееся качества подвижного состава.

«Принятие проекта направлено на соблюдение интересов граждан при оказании услуг по пассажирским перевозкам, организацию надлежащей работы общественного транспорта и не повлечет неблагоприятных социальных последствий»,— говорится в пояснении к законопроекту.

Представлявший на заседании заксобрания проект депутат облдумы Вячеслав Тарасов («Единая Россия») уточнил, что в комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Саратова с жалобой может обратиться любой гражданин. В течение 30 дней будет проводиться проверка, которая установит, насколько качественно перевозчик выполняет условия контракта, заключенного с мэрией. Если у перевозчика на одном маршруте в течение года будет два признанных нарушения, администрация имеет право выйти в суд с требованием лишить компанию свидетельства об осуществлении перевозок.

За 2022 год, по данным администрации Саратова, было составлено более 2 тыс. актов о нарушении условий договора на перевозку, но основанием для отзыва свидетельства они не стали.

Законопроект был внесен в областную думу еще в ноябре прошлого года. При обсуждении законодательной инициативы спикер городского собрания депутатов Саратова Сергей Овсянников отметил, что сейчас у муниципалитета «нет действенного инструмента, чтобы простимулировать и заставить нерадивого перевозчика вывести на линию подвижной состав в исправном состоянии и оказывать населению качественную услугу».

«Будем пробовать все новые и новые методы правового регулирования деятельности перевозчиков сколько потребуется, чтобы в итоге направить ее в цивилизованное русло»,— заявил господин ­Овсянников.

Старший помощник прокурора области Иван Гусев на заседании комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики, на рассмотрении которого находился законопроект, отмечал, что перевозчикам проще заплатить штраф, чем устранять нарушения, поэтому прекращение действия свидетельства станет эффективной мерой борьбы с нарушителями.

Депутат Станислав Денисенко (ЛДПР) вчера в ходе обсуждения законодательной инициативы выразил опасения, что в случае ее принятия все перевозчики могут остаться без маршрутов. По его мнению, искоренить проблему можно, только полностью передав общественный транспорт муниципалитету.

Занимающийся пассажирскими перевозками в Саратове предприниматель Андрей Данилов считает, что нововведение принципиально не изменит ситуацию с пассажирским транспортом в городе. «Принятый законопроект не устраняет саму причину, по которой в городе не соблюдаются интервалы движения. Я не знаю ни одного маршрута, на котором бы они соблюдались. Получается, что в Саратове все до одного перевозчики „нерадивые“? Перед принятием законопроекта нас никто не собрал и не поинтересовался, почему в городе так работает транспорт»,— отметил господин Данилов. По его словам, на качество перевозок влияет количество подвижного состава, предусмотренное на маршрутах, требования не менялись более пяти лет, притом что условия работы в городе сильно поменялись. «Закон хороший и свое­временный, он позволит контролировать перевозчиков. Но кнут я вижу, где же пряник? Если норму будут применять и отнимать маршруты, никто на освободившиеся при нынешних обстоятельствах не заявится. Тогда вместо „нерадивых“ перевозчиков в городе не будет вообще никаких»,— полагает Андрей Данилов, подчеркивая, что отзыв маршрута через суд был возможен и ­раньше.

Сергей Петунин