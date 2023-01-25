Кредитор поспорил из-за налогов

Управлению ФНС по Башкирии не удалось отменить обеспечительные меры в виде запрета списывать со счета ООО «Башкирский птицеводческий комплекс имени Гафури» 268 млн руб. для перечисления их в бюджет. Соответствующее определение вынес арбитражный суд республики по заявлению крупнейшего кредитора — АО «Россельхозбанк». Банк просил признать неправомерным начисление налога на имущество за проданный в августе 2022 года по цене 3,3 млрд руб. комплекс. Апелляция поддержала выводы суда первой инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу Управления Федеральной налоговой службы по Башкирии на запрет списать 268 млн руб. со счетов ООО «Башкирский птицеводческий комплекс имени Гафури» (БПК).

Соответствующее определение в ноябре прошлого года вынес арбитражный суд Башкирии по заявлению Россельхозбанка, который просит признать неправомерным начисление налога на имущество в отношении БПК в размере 268 млн руб. В качестве обеспечительных мер конкурсному управляющему БПК Рустэму Саитгарееву запрещено распределять спорные суммы, а налоговой запрещено списывать их и перечислять в бюджетную систему.

В августе по итогам публичных торгов имущественный комплекс БПК, находившийся в залоге у Россельхозбанка, был продан ООО «Московская сетевая компания» за 3,3 млрд руб. После этого налоговая сообщила, что у птицеводческого комплекса имеется задолженность в размере 353,4 млн руб., в том числе 268 млн руб. — по налогу на проданное имущество. Россельхозбанк просил суд принять обеспечительные меры в отношении этой суммы на счетах банкрота.

Арбитражный суд Башкирии счел требование о запрете распределять спорную сумму разумным и обоснованным. Управление ФНС обжаловало судебный акт. В апелляционной жалобе налоговая указала, что конкурсный управляющий зарезервировал средства от продажи имущества, следовательно, он не намерен рассчитываться с ФНС за счет них. По мнению налоговиков, принятие обеспечительных мер препятствует достижению целей процедуры банкротства и может привести к причинению значительного ущерба должнику и кредиторам.

Апелляционная инстанция пришла к выводу, что требование ФНС об уплате налога на имущество необоснованно. Управление не представило расчет налога на имущество, не сообщило о периодах начисления задолженности, что «исключает возможность проверить обоснованность и корректность начисленной суммы», говорится в постановлении. Доказательств резервирования средств суду не представлено, кроме того, налоговый орган имеет право списать сумму в безакцептном порядке в порядке очередности, отметил апелляционный суд.

Очередное заседание по рассмотрению заявления Россельхозбанка о признании неправомерным начисления налога на имущество назначено на 9 февраля.

БПК был признан банкротом по заявлению ФНС в 2019 году. На предприятии введено конкурсное производство. До банкротства предприятие принадлежало владельцу Уралкапиталбанка Дамиру Камилову и дочери предпринимателя Марселя Юсупова — Нелли. Комплекс мощностью 30 тыс. т мяса индейки в год входил в тройку крупнейших производителей этой продукции в России. Производство было заморожено в 2017 году из-за финансовых трудностей. Размер требований кредиторов оценивается в 11,5 млрд руб., из которых 7 млрд руб.— долг перед Россельхозбанком и 4 млрд руб. — перед благотворительным фондом «Урал».

Управляющий партнер «Бэйсик консалтинг» Рауль Сайфуллин, представляющий в судах БПК, отметил, что суть спора заключается в том, кто должен платить за содержание заложенного имущества, включая оплату налогов и коммунальных услуг: залоговый кредитор Россельхозбанк или остальные кредиторы. «Ранее, как правило, суды выносили решения по этим вопросам в пользу залоговых кредиторов. Однако в апреле 2021 года судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ пришла к выводу, что эти расходы должны вычитаться из выручки от продажи залогового имущества. При этом практика остается противоречивой», — прокомментировал господин Сайфуллин.

Влада Шипилова