Иностранцам и их агентам откажут в службе

Депутаты Нижнего Новгорода ужесточили правила приема на муниципальную службу, утвердив поправки к положению о замещении должностей. Теперь в МСУ города не смогут трудоустроиться лица, признанные иностранными агентами, родственники муниципальных начальников и люди с иностранным и двойным гражданством. Эти же требования коснутся кандидатов на пост главы города. Им разрешается иметь в прошлом полностью погашенную судимость и быть участником экстремистской или террористической организации, но оговаривается срок, прошедший с момента погашения судимости и ликвидаций организации. Депутаты гордумы поддержали предлагаемые новшества, вспомнив коллегу, работавшего в заксобрании с гражданством США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нижегородская дума определилась с теми, кого не ждут в органах МСУ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Нижегородская дума определилась с теми, кого не ждут в органах МСУ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Дума Нижнего Новгорода 25 января приняла несколько поправок, изменивших правила приема на муниципальную службу и участия в конкурсном отборе на должность глав администраций. Положение, в соответствии с которым происходит отбор кандидатов на муниципальные должности, было принято в Нижнем Новгороде в 2008 году, аналогичный документ по проведению конкурса — в 2017 году. По словам начальника правового управления думы Ирины Масловой, с того времени произошли существенные изменения в федеральном законодательстве и теперь муниципалитет должен привести в соответствие с ними свои нормативные акты.

Этому предшествовал протест городской прокуратуры, требовавшей внести в документы изменения, не позволяющие попасть на муниципальную службу иностранцам и людям с двойным гражданством. Также надзорный орган попросил запретить наем близких родственников главы администрации, если они будут находиться в его непосредственном подчинении.

Председатель комиссии по МСУ Ольга Балакина пояснила, что требования прокурора полностью соответствуют действующему федеральному законодательству, поэтому отказать депутаты не могут.

Согласившись с прокурором, депутаты перешли к обсуждению остальных ограничений, внесенных спикером гордумы Олегом Лавричевым. Гордума сделала поблажку для уклонистов от срочной службы по призыву. Если раньше муниципальными служащими не могли стать мужчины, не отслужившие в армии без законных оснований, то теперь можно подать документы спустя десять лет после соответствующего заключения призывной комиссии, либо судебного решения по этому заключению (запреты не касаются прошедших военную службу по контракту).

В органы муниципальной власти не смогут попасть люди, включенные в реестр иностранных агентов — получающие финансовую поддержку из-за границы, занимаясь при этом политической деятельностью, сбором военных сведений и распространением информации через СМИ и интернет.

Для кандидатов на должность главы города также добавили пункт о погашенных судимостях с указанием более 40 статей Уголовного кодекса РФ. Осужденный по ним не сможет участвовать в конкурсе раньше, чем через пять лет после погашения и снятия судимости. В перечень статей добавили нормы ст. 133 УК РФ о понуждении к действиям сексуального характера и ст. 144 о сношениях с несовершеннолетними. Внесена новая норма о бывших участниках и руководителях запрещенных экстремистских и террористических организаций. Они смогут участвовать в конкурсе на пост главы по истечении трех-пяти лет с момента ликвидации организации или запрета ее деятельности в России.

Присутствовавшие на заседании 29 депутатов единогласно поддержали предложенные изменения. Зампред гордумы Николай Сатаев заметил, что все озвученные требования обоснованы.

Он напомнил, как в законодательном собрании Нижегородской области работал депутат Александр Назаренков, избравшийся от Канавинского района Нижнего Новгорода. «Последние три года на посту депутата он являлся гражданином США — в этом конкретном случае не доработали. В сегодняшней ситуации нам необходимо особенно тщательно отслеживать и пресекать подобные явления. В нашей стране это недопустимо», — заметил депутат.

Как пояснила «Ъ-Приволжье» Ольга Балакина, вводимые ограничения коснутся не всех работников нижегородского МСУ. Они будут распространяться только на должности, включенные в реестр муниципальной службы. В него включены сотрудники городской думы, руководитель аппарата и председатель КСП, их заместители, начальники управлений и их заместители, начальники отделов и секторов.

Также в реестр входят заместители главы администрации города, главы администрации районов и их заместители, директора департаментов, начальники структурных подразделений в мэрии и районных администрациях, специалисты и консультанты разных категорий.

Андрей Репин