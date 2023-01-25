В центре Краснодара сгорел заброшенный частный дом

В Краснодаре сгорел заброшенный двухэтажный частный дом на улице Красной. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона 25 января в 14:24. По прибытии пожарных было установлено, что горит двухэтажный нежилой дом.

Площадь возгорания составила 50 кв. м. Огонь удалось полностью потушить за полчаса — к 14:50.

К ликвидации пожара привлекли 11 человек и 2 единицы техники. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

Анастасия Донскова

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