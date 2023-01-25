В Тихорецком районе обнаружили тело велосипедиста, выехавшего на лед

В Тихорецком районе в окрестностях поселка Каменный обнаружили тело велосипедиста, выехавшего на подтаявший лед. Об этом сообщила пресс-служба «Кубань-Спас».

Пропавшего мужчину искали два дня: 23 и 24 января. На второй день поисков его велосипед, а затем и тело нашли в водоеме у поселка на глубине 2,9 м в отсутствии видимости.

«Тело подняли на поверхность и передали сотрудникам полиции»,— говорится в сообщении.

Ранее в Славянском районе на лимане Фуртовый обнаружили тело мужчины, отправившегося на подледный лов. Спасатели предупредили об опасности выхода на тонкий лед.

Анастасия Донскова

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