В Германии Twitter обвинили в недостаточной борьбе с антисемитским контентом

Сегодня, 25 января, Европейское объединение студентов-евреев (EUJS) и некоммерческая организация HateAid подали в окружной суд Берлина иск к Twitter. Истцы обвиняют сервис в том, что он недостаточно модерирует контент, способствующий разжиганию ненависти, в частности антисемитский. В иске приведено несколько твитов, которые не были удалены сервисом после жалоб на антисемитизм в них, в том числе на отрицание холокоста.

«Twitter не оправдал наше доверие. Позволяя распространять контент, разжигающий ненависть, компания не может защищать пользователей, в том числе евреев. То, что начинается онлайн, не заканчивается там… Если евреи будут вытеснены из виртуального пространства из-за антисемитизма и цифрового насилия, они станут невидимы в важном для общества месте»,— заявила в связи с иском глава EUJS Авиталь Гринберг.

Twitter пока не прокомментировал иск. После покупки сервиса миллиардером Илоном Маском его неоднократно критиковали за смягчение правил модерации, в частности, Twitter разблокировал аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа, а также отказался от борьбы с дезинформацией о COVID-19.

Яна Рождественская