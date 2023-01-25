Авторынок свободного падения

В 2022 году рынок новых легковых автомобилей в Челябинской области уменьшился на 59,3% по сравнению с 2021 годом. Всего было продано 15,9 тыс. машин. Сильнее всего сократились продажи автомобилей марок Volkswagen, Skoda, Renault, Toyota, заявивших о полном уходе с российского рынка после начала спецоперации. Самым популярным новым автомобилем в регионе остается Lada. Эксперты отмечают, что такое падение было ожидаемым в условиях ухода многих западных брендов и приостановки автопрома в России. Дилеры отмечают, что к концу года удалось наладить параллельный импорт, но его объемы несопоставимы с прежними, поэтому делают ставку на машины с пробегом.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самой популярной маркой новых автомобилей в регионе остается Lada

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Самой популярной маркой новых автомобилей в регионе остается Lada

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Жители Челябинской области в 2022 году приобрели 15,9 тыс. новых легковых автомобилей. По сравнению с 2021 годом это на 23,2 тыс., или 59,3%, меньше. Такие данные представило аналитическое агентство «Автостат».

Рынок новых легковых автомобилей падает в Челябинской области второй год подряд: в 2021-м по сравнению с 2020 годом продажи снизились на 5%. По количеству реализованных в прошлом году новых машин Южный Урал занял среди российских регионов десятое место, опустившись на одну позицию. Доля Челябинской области составила 2,5% объема в целом по стране.

Сильнее всего в 2022 году снизились продажи автомобилей Volkswagen — почти на 82%, до 348 штук, Skoda — почти на 80% (446), Renault — на 76% (901) и Toyota — на 72,4% (492). В десятке наиболее популярных марок в Челябинской области падение в прошлом году показали все бренды, но наименьшее — китайские Haval и Geely: на 11,4% (до 783) и 27% (670) соответственно. По количеству проданных машин марки из КНР заняли шестое и седьмое места, потеснив Toyota, Skoda и Volkswagen. Лидерами рынка новых легковых автомобилей на Южном Урале, как и в 2021 году, стали марки Lada и Kia. При этом продажи этих машин снизились на 47%, до 5,9 тыс. штук, и 63% (1,8 тыс.) соответственно. На третьем месте оказался Hyundai (1,2 тыс.), продажи которого упали почти на 62%. На четвертое с десятого поднялся Chery (942), хотя машин было продано на 44,6% меньше, чем годом ранее. Renault, в 2021 году занимавший третью строчку, в 2022 опустился на пятое место.

Самыми востребованными моделями новых легковых автомобилей у жителей Челябинской области по-прежнему остались Lada Granta, Lada Vesta и Kia Rio. По сравнению с 2021 годом продажи моделей Lada упали на 18,6% (до 3353) и 74,2% (987) соответственно. Kia Rio куплено всего 707 штук, что на 64% меньше, чем в 2021 году. Рост продаж в десятке наиболее популярных моделей показал только Haval Jolion — на 90%, с 204 до 388 машин.

В целом по России рынок новых легковых автомобилей сократился в 2022 году на 58,7%, до 626,3 тыс. Двузначное падение продаж зафиксировано во всех 30 регионах-лидерах по объему рынка. Минимальное снижение произошло в Ставропольском крае — на 54,9%, максимальное — в Свердловской области, на 62,7%.

После начала специальной военной операции РФ на Украине в течение 2022 года об уходе с российского рынка, в том числе сворачивании производств, объявили Renault, Ford, Nissan, Mercedes, Toyota, Skoda, Volkswagen, Mazda и Hyundai. Из-за проблем с поставками импортных комплектующих с перебоями работали предприятия российского автопрома.

Руководитель пресс-службы ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Вера Павлова отмечает, что падение рынка в 2022 году в два–три раза прогнозировалось. «Мало того что мы потеряли в продажах, мы потеряли в брендах: из 60 брендов в России осталось 14, из которых только четыре отечественных. Ситуация была катастрофическая в середине года. Машины не производились, распродавались остатки, новые из недружественных стран не привозили. Мы говорили о том, что рынок упадет в два–три раза. Сейчас дефицит составляет порядка 1 млн автомобилей. Это отложенный спрос, который должен быть реализован в следующие годы. В 2022 году изменилась структура рынка. Естественно, большую долю заняли отечественные бренды: доля Lada выросла с 22% до 28%. Лучше всех себя чувствовали китайские производители. Они показали минимальное падение, а некоторые даже рост. Начали развиваться как уже присутствовавшие на рынке бренды, так и новые. В 2023 году продолжится это развитие китайских марок, возможен приход иранских брендов. Хотя в Челябинской области более развит масс-сегмент и отечественные производители, но ситуация в целом соответствует общероссийским тенденциям»,— говорит Вера Павлова.

По ее словам, параллельный импорт оправдал себя не в полной мере. «По данным “Автостата”, порядка 100 тыс. автомобилей ввезли с помощью параллельного импорта. Особенно он выручил в сервисе: дилерские центры смогли приобретать и поставлять запчасти и заниматься гарантийным ремонтом. Но параллельный импорт не дал и не даст такого выхлопа, который от него ожидался. Какие-то каналы налаживаются, какие-то модели приходят, но это касается в первую очередь премиум-брендов, поскольку расходы на доставку автомобилей масс-сегмента и премиум примерно одинаковые. Вся надежда на приход автопроизводителей и развитие собственного производства в России»,— отмечает эксперт. По ее словам, драйвером авторынка в 2023 году станут госпрограммы поддержки автопрома, уже объявленные правительством РФ и Минпромторгом, а также программы льготного автокредитования. Также в этом году продолжится активное развитие вторичного рынка, подчеркивает представитель РОАД.

Руководитель отдела продаж компании «М-Сервис», официального дилера BMW в Челябинске Анатолий Лоренц рассказал, что все новые машины автосалон получает по параллельному импорту. «BMW полностью прекратил поставки новых автомобилей. Остатки мы распродали буквально недавно. В течение 2022 года налаживали процесс поставок с помощью параллельного импорта и сейчас эту схему отработали. Сейчас у нас в заказе порядка семи машин. Мы поняли, какой срок нужен, какие автомобили, с каких рынков заказывать, поэтому в этом году новые машины будут, конечно, не в прежних объемах»,— говорит Анатолий Лоренц. По его словам, основным направлением в 2022 году стали автомобили с пробегом. «Много клиентов сдают машины на комиссию, мы их выкупаем. За счет этого автосалон живет. Продажи автомобилей с пробегом, можно сказать, не снизились»,— отмечает представитель «М-Сервиса». По его словам, в 2022 году на один проданный новый автомобиль приходилось пять подержанных, ранее соотношение было один к одному.

Юлия Гарипова