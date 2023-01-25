На Ставрополье в развитие социальной и инженерной инфраструктуры вложат 8 млрд рублей в 2023 году

В строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры на Ставрополье в рамках нацпроектов планируется инвестировать 8 млн руб. в 2023 году, сообщает пресс-служба губернатора края Владимира Владимирова. Всего же финансирование по нацпроектам для региона в этом году составит 16,5 млрд руб.

Отмечено, что в текущем году продолжается строительство краевого клинического онкологического диспансера и детской краевой больницы в Ставрополе. Также строится дворец спорта «Арена Кисловодск», многофункциональный молодежный патриотический центр «Машук» в Пятигорске, Казьминский групповой водопровод, ряд новых школ и детских садов в городах края.

Губернатор Ставрополья отметил, что ответственные ведомства должны соблюдать сроки контрактации строительных работ.

Анастасия Назарова