Начальницу отделения «Почты России» в Воронежской области заподозрили в присвоении 1 млн рублей

В прокуратуре Воронежской области сообщили о возбуждении следственными органами уголовного дела в отношении начальницы сельского отделения почтовой связи в Рамонском районе. По данным «Ъ-Черноземье», речь идет об Ирине Пигуновой. Ее подозревают в

присвоении вверенного чужого имущества с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). В основу расследования легли также материалы УФСБ России по Воронежской области.

По версии следствия, с мая по октябрь 2022 года женщина, используя свое служебное положение, присвоила денежные средства и товарно-материальные ценности, принадлежащие АО «Почта России», на сумму более 1 млн руб. В прокуратуре заявили, что держат расследование уголовного дела на контроле. В пресс-службе УФСБ подтвердили передачу материалов для возбуждения уголовного дела.

Ранее за хищения был осужден бывший глава воронежской почты Юрий Бесхмельницын. В начале 2019 года его приговорили к 3,5 годам за мошенничество, крупную растрату и злоупотребления полномочиями. В конце 2022 года уже вышедший на свободу Юрий Бесхмельницын получил еще четыре года условно за растрату. Бывший управленец обжаловал этот приговор.

Сергей Толмачев, Александр Прытков

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