Лебедь с подбитым крылом, спасенный краснодарцами на Старобжегокайском озере, не выжил

Лебедь Бусинка с подбитым крылом, которого в воскресенье жители Краснодара спасли на Старобжегокайском озере, не выжил. Об этом сообщают активисты в одном из городских пабликов.

Птица умерла из-за открытого перелома крыла, обморожения, последствий операции, тоски по птенцам, своей паре и природе или непрофессионального ухода, пишут они. Также они предполагают, что у лебедя было сломано крыло, потому что в него стреляли, они утверждают, что на месте спасения лебедя находился второй, уже мертвый.

«Остается открытым вопрос с судьбой трех птенцов, которые перелетают на озере с места на место. Орнитологи изначально сказали, чтобы птенцов не трогали, а спасали только раненую птицу»,— говорится в посте.

Во второй половине дня в минувшее воскресенье в одном из городских Telegram-каналов появилось видео, на котором местные жители рассказали, что несколько лебедей погибают на льду Старобжегокайского озера. Автор видео сообщал, что у одного из них сломано крыло, однако добиться помощи экстренных служб им не удается. Позднее выяснилось, что спасателям назвали неверный адрес. В итоге люди организовали спасработы с помощью сограждан, которые эвакуировали птицу на своей надувной лодке.

Михаил Волкодав

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