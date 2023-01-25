«ЧВК Вагнер центр» в Петербурге сократил этажность

«ЧВК Вагнер центр» в Санкт-Петербурге, занимающий здание БЦ «Морская столица», высвободил для сдачи в аренду часть этажей здания. Об этом «Ъ-СПб» сообщила заместитель директора департамента услуг для арендаторов и офисной недвижимости Nikoliers Виктория Горячева.

На данный момент «ЧВК Вагнер центр» арендует 12 этажей в большой башне БЦ «Морская столица». Офисы на этих этажах Центр предоставляет для бесплатного размещения изобретателей, проектировщиков, IT-специалистов, экспериментального производства и стартап-пространств. Этажи с 13 на 24 сдаются в спекулятивную аренду от 1700 рублей за кв. м

«Сейчас есть "Морская столица", в которой 12 этажей арендует "Вагнер Центр" и сдает их бесплатно в аренду отобранным компаниям, а дальше это классическая аренда. На мой взгляд, вектор будет смещен и под дотационную аренду останется этажей еще меньше. Даже, если заявок много, вопрос в том, на какую они площадь. Компании, которые готовы о себе заявлять, не сильно крупные и соответственно им не нужны крупные арендные площади»,— рассказала госпожа Горячева.

Эксперт отмечает, что на этих этажах сдано не более 5% от офисной площади. Как сообщил «Ъ-СПб» сам Центр, на сегодняшний момент заняты резидентами 1-5 этажи, а центр рассмотрел более 200 проектов и 250 резидентов из заявленных 1850.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге официально зарегистрировали акционерное общество «ЧВК Вагнер Центр», об открытии которого в октябре объявил бизнесмен Евгений Пригожин. До этого Госстройнадзор отказывал в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию здания из-за нарушений в документации. После того как «Ритейл» внес изменения, ведомство согласовало запуск комплекса.

Надежда Ярмула

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