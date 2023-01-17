В Петербурге официально зарегистрировали АО «ЧВК Вагнер Центр»

В Санкт-Петербурге официально зарегистрировали акционерное общество «ЧВК Вагнер Центр», об открытии которого в октябре объявил бизнесмен Евгений Пригожин. Соответствующие сведения были внесены в реестр юрлиц еще 27 декабря 2022 года, следует из выписки из ЕГРЮЛ. На это 17 января обратил внимание «Деловой Петербург».

Компания зарегистрирована на Зольной улице, 15, стр. 1, где располагается бизнес-центр «Морская столица», с уставным капиталом 10 тыс. руб. Основным видом деятельности значится консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. АО в том числе имеет 25 дополнительных ОКВЭД, среди которых издательская деятельность, информационные технологии, научные исследования, аренда недвижимости и различных видов транспорта. Генеральным директором является Алексей Васильевич Тенсин, который до этого занимал пост директора по качеству концерна «Калашников» и руководил его основной производственной площадкой.

В начале ноября «Ъ-СПб» рассказывал, как проходило открытие «ЧВК Вагнер Центра» в здании бывшего делового комплекса «Морская столица» на Зольной, 15. Мероприятие обошлось без торжественной программы, однако гости смогли пообщаться с экспертами на тему ЛГБТ, проигранной информационной войны и роли пропаганды в современном российском обществе.

Подробнее – в материале «Дети с активной гражданской позицией».

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