В школьную программу включат «Как закалялась сталь» и «Русский характер»

Минпросвещения России включит в школьную программу по литературе произведения некоторых советских классиков, в частности роман Николая Островского «Как закалялась сталь» и рассказ Алексея Толстого «Русский характер». Об этом сообщил глава министерства Сергей Кравцов.

«Включим в программу роман Николая Островского "Как закалялась сталь", рассказ Алексея Толстого "Русский характер", повесть Сергея Смирнова "Брестская крепость". Считаю это очень правильным предложением»,— сообщил господин Кравцов (цитата по ТАСС).

По словам главы Минпросвещения, обязательные образовательные программы уже утверждены. В них включили «Молодую гвардию» Александра Фадеева, прозу и поэзию о Великой Отечественной войне и периоде революции, в том числе роман Юрия Бондарева «Горячий снег» и Константина Симонова «Сын артиллериста», роман-эпопею Михаила Шолохова «Тихий Дон» и др.

22 января первый заместитель председателя «Единой России» в Госдуме Дмитрий Вяткин заявил о необходимости исключить из школьной литературы произведения, которые «не выдержали испытания временем», в том числе «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына. По словам депутата, автор «вымарал в грязи собственную родину». Однако позже глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова сообщила, что вопрос исключения этого или любого другого произведения из школьной программы не стоит.

Кроме того, в рамках обновления школьной программы Минпросвещения утвердило включение в программу по истории уроков, посвященных военной операции на Украине. Занятия предусмотрены для учеников 10-х и 11-х классов. Учебник истории России с главами про военную операцию выйдет в марте.

Милена Костерева