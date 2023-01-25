Новый учебник по истории России с главами про спецоперацию будет готов в марте

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что новый учебник истории России с главами про спецоперацию на Украине выйдет в марте и будет предназначен для старших классов. Перед его введением в программу учителя пройдут повышение квалификации, отметил министр.

«Сегодня разрабатывается новый учебник истории, объединяющий всеобщую историю РФ, где подробно будут описаны и причины, и задачи (спецоперации — ''Ъ''). Поэтому учебник будет готов уже в марте для старших классов. Надеюсь со следующего года им смогут воспользоваться в школах. Пройдет повышение квалификации учителей»,— сказал Сергей Кравцов в ходе выступления в МГОУ (цитата по 360tv).

В сентябре 2022 года Минпросвещения опубликовало приказ, согласно которому в рамках школьной программы по истории необходимо включить уроки о специальной военной операции на Украине. Эти занятия предусмотрены для учеников 10 и 11 классов. Рособрнадзор сообщал, что после внесения изменения в программы по истории в ЕГЭ появятся вопросы о спецоперации.

23 декабря Сергей Кравцов рассказал, что в январе-феврале 2023 года Минпросвещения представит наработки по новым школьным учебникам по истории для пятых-шестых классов. В них также войдут главы о спецоперации, референдумах в присоединенных регионах и о санкциях со стороны стран Запада.

Лусине Баласян