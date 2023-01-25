Бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева внесли в список террористов

Росфинмониторинг внес бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева (признан иностранным агентом), заочно арестованного за фейки о российской армии, в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Согласно российскому законодательству, банки замораживают средства вошедших в этот перечень лиц и приостанавливают их обслуживание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Пономарев

Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Илья Пономарев

Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

Летом 2014 года Илья Пономарев покинул Россию. В 2015 году он был объявлен в международный розыск по делу о растрате средств фонда «Сколково». В 2019 году бывший депутат получил украинское гражданство.

О заочном аресте Ильи Пономарева стало известно 30 августа 2022 года. 22 августа того же года депутаты Госдумы призвали Генпрокуратуру и Следственный комитет России дать правовую оценку заявлению Ильи Пономарева о причастности «Национальной республиканской армии» к убийству Дарьи Дугиной, дочери публициста Александра Дугина. 8 октября 2022 года МВД объявило Илью Пономарева в розыск по уголовной статье. О какой статье идет речь, не уточнялось.

В декабре 2022 года следователи провели несколько обысков в семи регионах России в рамках дела Ильи Пономарева. В частности, обыск провели у основателя платформы «Выдвижение» Михаила Лобанова.

Илья Понамарев был депутатом Государственной думы России пятого и шестого созывов (с 24 декабря 2007 года по 10 июня 2016 года), членом фракции «Справедливой России». 20 марта 2014 года единственный проголосовал против присоединения Крыма к России.

Об обысках по делу Ильи Пономарева — в материале «Ъ» «К оппозиции пришли из-за экс-депутата».

Лусине Баласян