Политик Михаил Лобанов арестован на 15 суток за неповиновение полиции

Политик и доцент МГУ Михаил Лобанов арестован на 15 суток по 19.3. КоАП (неповиновение сотруднику полиции). Об этом сообщается в его Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Лобанов

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ Михаил Лобанов

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

Ранее сегодня, 29 декабря, в Telegram-канале политика сообщалось о проведении обыска в его квартире. Силовики провели в квартире Михаила Лобанова более трех часов. Позже его увезли в ОВД «Раменки». Как сообщил «ОВД-Инфо» (проект внесен в реестр иностранных агентов) со ссылкой на его жену, при обыске его били по лицу и в грудь.

В Telegram политика говорится, что во время обыска следователь упомянул гражданина по фамилии Пономарев. Адвокат Михаила Лобанова предположил, что речь идет об Илье Пономареве (признан иностранным агентом) — бывшем депутате Госдумы, которого в конце августа заочно арестовали за фейки о российский армии. В соцсетях Михаила Лобанова подчеркнули, что политик не знаком с Ильей Пономаревым.

Сегодня, 29 декабря, утром ТАСС в правоохранительных органах объяснили, что обыски в квартире Михаила Лобанова связаны с делом Ильи Пономарева. Также обыски провели у бывших муниципальных депутатов Сергея Цукасова и Владимира Залищака.

Лусине Баласян