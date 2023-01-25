«Удовольствие для избранных и знающих»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, какими получились часы UR-112 Aggregat Back to black.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: urwerk.com Фото: urwerk.com

Лет двадцать назад я познакомилась с основателями часовой компании Urwerk. Мартин Фрай и Феликс Баумгартнер всегда были веселыми ребятами: делали безумные часы со спутниковой индикацией, вдохновлялись древним городом Ур и первым советским спутником. В Москве даже совершили забавное путешествие зимой в метель на метро, на ВДНХ, желая попасть в Музей космонавтики. А вот пресс-релизы, рассказывающие о часах, у Urwerk вначале были скучными, подобающими какому-нибудь консервативному бренду с 200-летней историей. То ли дело теперь.

Получаю новый:

«Если бы я был героем? Я был бы крутым, как Джеймс Бонд. Если бы я был цветом? Я был бы самой темной ночью. Если бы я был качеством? Пунктуальность, конечно, это единственное правило, которое я соблюдаю. Если бы я был машиной? Я был бы очень желанным Bugatti Atlantic Type 57 SC. Я — UR-112 Aggregat Back to Black. Я — самый цифровой из всех механических часов Urwerk. Я — часы с прыгающим часом, прыгающей минутой и цифровой секундой. Я — все это и многое другое».

Ну просто песня же! Сразу хочется узнать больше. Итак, 18 января презентовали часы UR-112 Aggregat Back to black в корпусе из стали и титана с вертикально открывающейся крышкой, под которой индикация запаса хода и цифровая индикация секунд.

У линии UR-112 вообще история не менее интересная, чем у часов, вдохновленных советским спутником. Как рассказывает Мартин Фрай: «Вдохновение для создания линии 112 пришло прямо из США. Нам с Феликсом посчастливилось познакомиться с впечатляющей коллекцией автомобилей Ральфа Лорена. Среди редчайших моделей был Bugatti Atlantic. Это была любовь с первого взгляда. Он стал музой, вдохновившей меня на первые рисунки UR-112».

Новинка — часы с прыгающим часом и индикацией минут со шкалой с насечками и цифровыми индикациями с шагом пять минут. «Этот UR-112 — чистое безумие с точки зрения механики и отделки,— говорит Феликс Баумгертнер. — Энергия, вырабатываемая центральным двигателем UR-112, распределяется в четырех направлениях вдоль не менее 12 осей. Это настоящее механическое кружево. Мы сможем создать лишь очень малое количество таких часов, но это чистое, безупречное часовое удовольствие!».

Удовольствие для избранных и знающих, разумеется.