Гибель туристов на перевале Дятлова может быть связана с неудачным запуском ракеты

Эксперты, изучающие трагедию на перевале Дятлова, считают, что гибель девяти туристов из Уральского политехнического института 2 февраля 1959 года может быть связана с неудачным запуском ракеты. Исследователь Вадим Скибинский рассказал, что в пользу данной теории говорят показания членов поисковых отрядов, утверждавших, что следы погибших туристов начинались в 10–50 м (по разным показаниям) от палатки. При этом следствие подтвердило, что в палатке члены группы Дятлова в ту ночь находились, и даже пытались сбежать оттуда, разорвав брезент изнутри.

«Отсутствие следов говорит о том, что около палатки снег был подтоплен. Но это не может быть природным явлением, потому что тогда снег также растаял бы и в том месте, откуда начинаются следы. Перелететь туристы на такое расстояние не могли. А значит, это явление техногенное»,— рассказал господин Скибинский в ходе пресс-конференции.

Он предположил, что речь может идти о воздействии химического вещества, однако для подобного результата потребовалось бы до 15 тонн «химии», которые могла бы «принести» ракета Р-12. В случае неудачного запуска ракета могла бы оставить выброс азотной кислоты, которая осела бы в форме яркого облака.

По словам исследователя, в январе—феврале из поселка Полярный было запущено шесть ракет, предположительно пролетавших над перевалом Дятлова. Впрочем, документов, подтверждающих неудачный запуск ракеты, нет.

Доводы Вадима Скибинского, по его словам, подтверждают показания свидетелей, которые в те дни наблюдали в небе движущийся «огненный шар». О данном явлении также заявил участник поисковых работ Владислав Карелин, считающий, что следствию необходимо возобновить уголовное дело и проработать версию об «огненном шаре».

Группа туристов под руководством Игоря Дятлова погибла во время похода в феврале 1959 года. За 16 дней похода они должны были преодолеть на лыжах более 350 км и совершить восхождение на горы Отортен и Ойко-Чакур. Однако в назначенное время они на связь не вышли. По данным прокуратуры, поисковая операция началась 20 февраля, в ходе нее тела туристов в нижнем белье были обнаружены около разрезанной палатки. 26 февраля 1959 года было возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования было установлено, что палатка была оставлена внезапно и одновременно всеми туристами. На трупах отсутствовали телесные повреждения и признаки борьбы, все ценности остались нетронутыми.

В 2018–2019 годах проводилась новая прокурорская проверка по факту гибели туристов, в результате которой было установлено, что причиной трагедии стал сход лавины.

Илья Смирнов, Екатеринбург