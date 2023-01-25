Депутат хочет остановить манипуляции спортивными соревнованиями

В первом чтении принят проект федерального закона, подготовленный комитетом Государственной Думы по физической культуре и спорту.

Данный проект федерального закона является следующим шагом в совершенствовании законодательства Российской Федерации, направленного на противодействие противоправному влиянию на результаты официальных спортивных соревнований.

Законопроектом предлагается расширить права общероссийских спортивных федераций, региональных спортивных федераций, профессиональных спортивных лиг, организаторов официальных спортивных соревнований, предоставив им возможность получать необходимые сведения от публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр».

Депутат Государственной Думы от партии "Новые люди" ( Татарстан-закрепленныйза депутатом регион-Прим.авт.) зампредседателя комитета по физической культуре и спорту Амир Хамитов прокомментировал принятие законопроекта : Сегодня в первом чтении был принят проект федерального закона, подготовленный членами нашего Комитета. Мы предлагаем расширить полномочия общероссийских спортивных федераций, предоставив им право запрашивать у “Единого регулятора азартных игр” сведения о заключаемых спортсменами и тренерами пари в букмекерских конторах и тотализаторах.

В случае подтверждения фактов заключения пари лицами, которым законом это запрещено, спортивные федерации смогут применять санкции за нарушение указанного запрета.

Данный законопроект был поддержан партией “Новые люди”, Правительством Российской Федерации, Советом Федерации, положительные отзывы получены от субъектов Российской Федерации.

Ко второму чтению еще необходимо доработать некоторые технические моменты – в частности, регламентировать порядок письменных запросов. Но уже сейчас можно сказать, предлагаемые изменения будут способствовать противодействию манипулирования спортивными соревнованиями.