Экс-начальника копейской колонии повторно осудили на условный срок

Копейский городской суд повторно рассмотрел уголовное дело бывшего начальника исправительной колонии №15 (Копейск) Владимира Ульянова. Он признан виновным в получении взяток и превышении должностных полномочий. Ему назначено 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и штраф в 200 тыс. руб. Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщили в пресс-службе суда.

В мае 2022 года Челябинский областной суд отменил приговор бывшему начальнику исправительной колонии №15 Копейска Владимиру Ульянову. Решение было принято в связи с большим количеством нарушений, допущенных при рассмотрении уголовного дела в суде первой инстанции. Апелляционные жалобы направили сторона защиты и гособвинитель.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в феврале прошлого года Копейский городской суд признал экс-начальника ИК №15 виновным превышении полномочий и получении взяток и приговорил к четырем с половиной годам условного лишения свободы со штрафом в 400 тыс. руб. Суд установил, что в 2018-2019 годах Владимир Ульянов получил от четырех осужденных взятки в общей сумме более 100 тыс. руб. за возможность пользоваться телефонами. Кроме того, за доступ к сотовой связи и свободное перемещение по колонии заключенные заплатили ему 250 тыс. руб., на которые он приобрел товарно-материальные ценности для учреждения, какие именно, не уточняется.