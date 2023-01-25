«Известия»: в 2022 году цены на авиабилеты внутри России росли максимальными за 14 лет темпами

Средняя стоимость авиабилетов на рейсы внутри России выросла на 8–14% в 2022 году по сравнению с 2021 годом. Об этом источники в трех крупных сервисах по бронированию сообщили «Известиям». По подсчетам издания, в 2022 году наблюдались максимальные темпы роста цен на авиабилеты за 14 лет.

По данным Росстата, в 2022 году средняя стоимость авиабилетов на 1 тыс. км пути увеличилась на 11%. В декабре 2022 года она составила 6096 руб. В Минтрансе «Известиям» сообщили, что, согласно индексу потребительских цен, авиаперелеты подорожали на 19,2% в 2022 году.

Между тем в пресс-службе ФАС сообщили, что цены за январь—ноябрь 2022 года, напротив, снизились на 13–16%. По данным ФАС, средняя стоимость авиабилета в 2022 году составила 4,7 тыс. руб., а в 2021 году — 5,6 тыс. руб. Данные за декабрь ведомство еще не обработало. Расхождение показателей эксперты объясняют различными методами подсчета ведомств.

Глава Минтранса Виталий Савельев в ноябре утверждал, что стоимость авиабилетов на рейсы внутри России не увеличилась. 28 декабря Глава «Аэрофлота» Сергей Александровский говорил, что в 2023 году цены на авиабилеты могут увеличиться как минимум на уровень инфляции. ЦБ ожидает инфляцию в 2023 году на уровне 5–7%.

Лусине Баласян