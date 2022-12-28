Глава «Аэрофлота» предупредил о неизбежном росте цен на билеты в 2023 году

Цены на перелеты по России в 2023 году могут увеличиться как минимум на уровень инфляции, считает глава «Аэрофлота» Сергей Александровский. Он утверждает, что компания не станет перекладывать на пассажиров дополнительно возникающие расходы.
Фото: пресс-служба президента РФ
«Мы не можем на 20-30% увеличить стоимость (авиабилетов.— "Ъ"), тогда нам придется существенно сокращать свои объемы (перевозок.— "Ъ")»,— пояснил господин Александровский в интервью РБК.
Он уточнил, что средняя стоимость билета на внутрироссийские рейсы снизилась, а на международные — выросла. «Наша задача — поддерживать доступность перелетов в первую очередь на внутреннем рынке»,— добавил топ-менеджер.
В декабре Минтранс сообщил, что понизит ставки сборов за обслуживание самолетов в регионах. Это решение в ведомстве приняли, чтобы снизить цену на авиабилеты. Глава Якутии Айсен Николаев жаловался, что около 20% стоимости билета на рейс по республике приходится обслуживание самолета в аэропорту, в то время как на московских рейсах — не более 2% стоимости билета.
О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Будь как дома, путник».