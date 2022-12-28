Глава «Аэрофлота» предупредил о неизбежном росте цен на билеты в 2023 году

Цены на перелеты по России в 2023 году могут увеличиться как минимум на уровень инфляции, считает глава «Аэрофлота» Сергей Александровский. Он утверждает, что компания не станет перекладывать на пассажиров дополнительно возникающие расходы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Мы не можем на 20-30% увеличить стоимость (авиабилетов.— "Ъ"), тогда нам придется существенно сокращать свои объемы (перевозок.— "Ъ")»,— пояснил господин Александровский в интервью РБК.

Он уточнил, что средняя стоимость билета на внутрироссийские рейсы снизилась, а на международные — выросла. «Наша задача — поддерживать доступность перелетов в первую очередь на внутреннем рынке»,— добавил топ-менеджер.

В декабре Минтранс сообщил, что понизит ставки сборов за обслуживание самолетов в регионах. Это решение в ведомстве приняли, чтобы снизить цену на авиабилеты. Глава Якутии Айсен Николаев жаловался, что около 20% стоимости билета на рейс по республике приходится обслуживание самолета в аэропорту, в то время как на московских рейсах — не более 2% стоимости билета.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Будь как дома, путник».

Лаура Кеффер