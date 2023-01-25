Руперт Мердок отказался от слияния Fox Corporation и News Corp.

Рассматривавшийся в качестве потенциального вариант объединения Fox Corporation и News Corp. не будет реализовываться. Об этом сообщила Fox Corporation со ссылкой на полученное советом директоров письмо от владеющего обеими корпорациями Руперта Мердока. Как отметил в этом письме господин Мердок, эта комбинация не является в данный момент оптимальным вариантом для акционеров Fox Corporation и News Corp.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руперт Мердок

Фото: Mike Segar / Reuters Руперт Мердок

Фото: Mike Segar / Reuters

Первые сообщения о том, что Руперт Мердок рассматривает вариант объединения двух своих крупных медиаактивов, появились в середине октября 2022 года. Тогда же в обеих корпорациях были созданы специальные комитеты советов директоров для изучения вариантов потенциальной сделки.

До 2013 года эти две компании были одной News Corp., основанной Рупертом Мердоком еще в 1979 году. В 2013 году актив был разделен на две части: одна из них объединила все издательские активы — News Corp., вторая, Fox Corporation,— активы индустрии развлечений, включая кинокомпании. После письма господина Мердока специальные комитеты советов директоров обеих корпораций были распущены.

Алена Миклашевская