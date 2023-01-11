Владельцы Uniqlo повысят сотрудникам зарплаты на 40%

Руководство японской компании Fast Retailing, владельца популярной розничной сети одежды Uniqlo, приняло решение значительно повысить зарплату сотрудникам. Как отмечается в заявлении, холдинг хочет «вознаградить каждого сотрудника в соответствии с его амбициями и талантами, а также повысить потенциал роста компании и ее конкурентоспособность». Повышения составят от 18% до 40% в зависимости от должности и стажа работы конкретного работника.

Как сообщает агентство Reuters, низкие зарплаты — одна из самых серьезных проблем в Японии и она обостряется в нынешних экономических условиях. Размер средней зарплаты в Японии практически не менялся с 1990-х годов, и в 2021 году он составлял чуть менее $40 тыс. в год. Для сравнения: в странах ОЭСР она в 2021 году равнялась $51,6 тыс.

В Fast Retailing отмечают, что они стали первой крупной компанией, управляющей более чем 3,5 тыс. магазинов одежды по всему миру, которая повысит зарплаты для сотрудников всех отделов по всему миру. Компания приводит пример, как изменится с 1 марта оплата труда для сотрудников в Японии. Принимаемые там на работу молодые специалисты будут получать ¥300 тыс. в месяц ($2,3 тыс.), а не ¥255 тыс., как сейчас. Это повышение на 18% в годовом исчислении. Сотрудникам, поступающим на должность менеджера в магазине или работающим на этой должности второй год, зарплату повысят уже на 36%, почти до $3 тыс. Для некоторых других сотрудников повышение составит 40%. Кроме того, в сентябре прошлого года компания уже немного повысила зарплаты почасовых работников. В целом, как ожидается, с введением этих изменений расходы на персонал у Fast Retailing вырастут на 15% по сравнению с 2022 годом. Акции компании на торгах в Токио сегодня, 11 января, выросли на 1,4%.

Алена Миклашевская