Adult Swim разорвал сотрудничество со сценаристом «Рика и Морти» Джастином Ройландом

Телеканал Adult Swim завершил сотрудничество со сценаристом мультсериала «Рик и Морти» Джастином Ройландом. Это произошло на фоне обвинений в отношении сценариста в домашнем насилии. Джастин Ройланд также озвучивал главных героев сериала — Рика и Морти. Телеканал заверил, что седьмой сезон будет выпущен.

«Adult Swim прекратила сотрудничество с Джастином Ройландом. ''Рик и Морти'' продолжит выходить. Талантливая и увлеченная делом команда усердно работает над седьмым сезоном»,— говорится в сообщении телеканала в Twitter.

Окружной прокурор округа Ориндж (штат Калифорния) предъявил обвинение в домашнем насилии Джастину Ройланду в мае 2020 года. Однако публично о нем стало известно в начале 2023 года. 12 января прошли предварительные слушания по этому делу. Следующие слушания пройдут в апреле. Сценарист своей вины не признает.

Бывшая девушка господина Ройланда обвинила его в нанесении телесных повреждений и незаконном ограничении ее свободы. По ее словам, речь идет о январе 2020 года. Джастину Ройланду грозит до семи лет лишения свободы.

Джастин Ройланд создал «Рик и Морти» совместно со сценаристом Дэном Хармоном. Премьера состоялась в декабре 2013 года. Премьера последнего на сегодняшний день шестого сезона состоялась в сентябре 2022 года. Джастин Ройланд также выступил сценаристом и актером озвучивания сериала «Обратная сторона земли» на Hulu. Также он основал студию разработки видеоигр Squanch Games. 16 января в компании сообщили, что сценарист покинул проект.

Лусине Баласян