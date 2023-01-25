На примере самовыдвиженца в горсовет Орла Конституционный суд разрешил опрашивать подписавшихся за кандидата

Конституционный суд разрешил вызывать в суд для допроса свидетелей, поставивших подписи в поддержку выдвижения кандидата на выборах. Это следует из определения по делу самовыдвиженца на довыборы в горсовет Орла Максима Сушкова.

Господин Сушков выдвинулся в 2022 году, но избирком забраковал 12 из 55 подписей избирателей, собранных им в свою поддержку (для регистрации было необходимо собрать как минимум 50 автографов). На этом основании кандидат не был зарегистрирован. При этом семь подписей были признаны недостоверными и недействительными на основании письменного заключения эксперта. По его мнению, даты, проставленные в подписных листах около подписей в поддержку Максима Сушкова, могли быть написаны одним лицом.

Господин Сушков оспорил отказ. Он рассказал «Ъ», что среди прочего представил в суд нотариально заверенные заявления владельцев якобы недостоверных автографов о том, что они действительно выступили в поддержку кандидата. Пятеро из них лично дали показания во время процесса, но это не помогло: суд подтвердил отказ в регистрации, сославшись на выводы эксперта. Это решение узаконили вышестоящие инстанции.

Электоральный юрист Роман Смирнов назвал решение Конституционного суда о вызове подписавшихся большим прогрессом, но отметил, что даже личная явка владельцев автографов не способна поколебать доверие избирательных комиссий и судов к графологам, так как официальные инстанции всегда исходят из презумпции доверия к эксперту как к представителю власти.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «Подписное признание».

Владимир Зоркий, Анастасия Корня

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