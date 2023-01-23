Подписное признание

Конституционный суд разрешил вызывать в суд для допроса свидетелей, поставивших подписи в поддержку выдвижения кандидата на выборах. Из избирательного законодательства не следует, что предоставленное по запросу избирательной комиссии заключение эксперта-графолога является неопровержимым доказательством, говорится в отказном определении по жалобе экс-председателя территориального избиркома из Орла Максима Сушкова. Эксперт говорит, что такое разъяснение можно считать прорывом: до сих пор суды если и соглашались вызвать подписавшихся за кандидата избирателей, то лишь в исключительных случаях. Впрочем, презумпцию правоты официальных экспертов это не отменяет, добавляет он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению Конституционного суда, при проверке подлинности подписей избирателей суды должны принимать во внимание не только заключения экспертов, но и свидетельства самих подписантов

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ По мнению Конституционного суда, при проверке подлинности подписей избирателей суды должны принимать во внимание не только заключения экспертов, но и свидетельства самих подписантов

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Как следует из определения Конституционного суда, опубликованного на его официальном сайте, минувшим летом Максим Сушков выдвинул свою кандидатуру на довыборах в городской совет Орла, но получил отказ в регистрации, так как избирком забраковал 12 из 55 подписей избирателей, собранных им в свою поддержку (для регистрации было необходимо собрать как минимум 50 автографов). При этом семь подписей были признаны избирательной комиссией недостоверными и недействительными на основании письменного заключения эксперта: тот пришел к выводу, что даты, проставленные в подписных листах около подписей в поддержку самовыдвиженца Сушкова, вероятно, были написаны одним лицом.

Господин Сушков попытался оспорить отказ в регистрации в судебном порядке. Он рассказал “Ъ”, что даже представил в суд нотариально заверенные заявления владельцев якобы недостоверных автографов о том, что они действительно выступили в поддержку кандидата. Кроме того, пятеро из них лично дали показания во время процесса, но это не помогло: суд подтвердил отказ в регистрации, сославшись на выводы эксперта. Впоследствии это решение подтвердили вышестоящие инстанции.

Это и стало поводом для обращения Максима Сушкова в Конституционный суд: по мнению заявителя, нормы избирательного законодательства, позволяющие «браковать» подписи на основании выводов экспертов, которые носят вероятностный характер, нарушают его конституционное право быть избранным. Конституционный суд с ним, однако, не согласился, отметив, что по закону суду не возбраняется в ходе процесса привлекать сдавших подписи избирателей в качестве свидетелей, а кроме того, суд может назначить дополнительную экспертизу. Конституционный суд также отметил, что поставленные заявителем вопросы не раз становились предметом изучения (это произошло как минимум шесть раз, следует из перечня отказных определений, на которые ссылается сам суд).

То, что Конституционный суд дал подобное разъяснение, уже большой прогресс, говорит электоральный юрист Роман Смирнов. По его словам, до сих пор если суды и соглашались выслушать подписавшихся за кандидатов избирателей, то это было скорее исключением, чем общей практикой. Впрочем, оговаривается эксперт, такие исключения показывают, что даже личная явка владельцев автографов не способна поколебать доверие избирательных комиссий и судов к почерковедам: официальные инстанции всегда исходят из презумпции доверия к эксперту как к представителю власти. «Поэтому политтехнологи рекомендуют кандидатам не идти на выборы по подписям, а использовать партийную франшизу, если есть такая возможность»,— отмечает господин Смирнов. С другой стороны, добавляет он, участники политического процесса не перестают тестировать избирательную систему на слабые места и рано или поздно количество должно перейти в качество: уже сама по себе частота подобных обращений в Конституционный суд свидетельствует о том, что проблема не теряет актуальности.

Анастасия Корня