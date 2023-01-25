Андрей Назаров поручил обеспечить сотовой связью участок трассы Архангельское—Белорецк

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров поручил коллегам проработать вопрос обеспечения сотовой связью участка трассы Архангельское—Белорецк, сообщил он в соцсетях.

Господин Назаров отметил, что на этом участке, «весьма опасном, с резким и крутым поворотом, обязательно нужны качественная мобильная связь и интернет».

По предварительным подсчетам, для покрытия связью участка трассы более 160 км на 90% необходимо установить 14 новых базовых станций, две из которых должны быть высотой 70 м, сообщил премьер-министр. По его словам, из-за отсутствия в этой местности инфраструктуры самым сложным будет подключение базовых станций к электричеству и организация каналов связи. Предварительно, необходимо построить «более 52 км оптики и 54 км линий электропередачи». Дополнительно будут обеспечены связью шесть близлежащих населенных пунктов, отметил Андрей Назаров.

Майя Иванова

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