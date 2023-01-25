РБК: из России может уйти крупнейший поставщик платежных терминалов Ingenico

Французская компания Ingenico, занимающаяся производством терминалов для приема банковских карт, может уйти с российского рынка в марте 2023 года. По информации источников РБК, в конце марта Ingenico планирует прекратить поддержку POS-терминалов в России.

По оценке экспертов, доля компании на российском рынке терминалов — около 50%. В начале 2018 года Ingenico отчитывалась о производстве в России 1,5 млн устройств. На конец 2022 года, по данным Центробанка, в стране насчитывалось около 4 млн POS-терминалов. Устройства Ingenico занимают основную долю в сети ВТБ, Сбербанка и Промсвязьбанка.

Контракты с сотрудниками Ingenico в России действуют до 15 февраля. Как узнал РБК, в ЕГРЮЛ упомянуты две компании под названием ООО «Инженико» (официальное наименование «дочки» французской группы в России). Во второй, специализирующейся на оптовой торговле оборудованием, назначен ликвидатор. Причем его фамилия и инициалы полностью совпадают с именем человека, который представлял в суде интересы первой компании (на 100% принадлежащей Ingenico).

«Назначение ликвидатора — это внешний признак начала процесса прекращения бизнеса… Конечная цель ликвидатора — найти и собрать все имущество ликвидируемого лица, исполнить невыполненные обязанности юридического лица либо завершить их, желательно без споров, провести торги имуществом, если денежных средств не хватает»,— пояснил изданию партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков.

Участники рынка отмечают, что после ухода Ingenico у бизнеса и банков возникнут серьезные проблемы с их обслуживанием, и устройства будут работать «до первой поломки». Компания работает в России с 2007 года, сейчас на ее сайте отсутствует упоминание РФ как страны, в которой Ingenico предоставляет услуги.

Андрей Сапожников