Работник осужден за гибель ребенка от удара током в фонтане в Даниловском районе

В Волгоградской области работник подрядной организации осужден по п. «в» ч.2 ст.238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает СУ СК.

Установлено, что в рамках договора подряда, заключенного летом 2018 года между администрацией сельского поселения и индивидуальным предпринимателем, виновный в отсутствие проектной документации построил фонтан в сельском парке в Даниловском районе области. Работы были выполнены некачественно: расположенная в чаше фонтана электропроводка не была оснащена механической защитой, погружной насос не был предназначен для откачки и перекачки воды в подобных сооружениях, отсутствовало устройство автоматического отключения питания. Однако архитектурная конструкция была введена в эксплуатацию и функционировала два года. 5 июля 2020 года девятилетняя девочка со своей подругой гуляли по парку, играя возле фонтана, одна из них уронила кепку в воду, а когда попыталась достать, ее ударило током. Школьница скончалась на месте происшествия.

Виновному назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

В отношении главы сельского поселения уже вынесен приговор – он признан виновным в халатности и приговорен к двум годам колонии-поселения.

Марина Ковалева