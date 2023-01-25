Прокуратура добилась погашения долгов по зарплате на сумму 2,1 млрд рублей в Сибири

В сибирских регионах прокуратура добилась выплаты 2,1 млрд руб. долгов по зарплате. Об этом сообщили в пресс-службе управления Генпрокуратуры по Сибирскому федеральному округу.

По данным надзорного ведомства, больше всего долгов по зарплате взыскано в Иркутской области — 714,8 млн руб. За ней следует Кузбасс (573,1 млн руб.), Красноярский край (195 млн руб.), Новосибирская область (181 млн руб.).

«Особое внимание прокуроры уделяют вопросам исполнения требований трудового законодательства филиалами иностранных компаний, объявивших о прекращении либо приостановлении деятельности в РФ, а также соблюдения прав работников организаций, попавших под внешнеполитические и экономические санкции», — рассказали в прокуратуре, добавив, что в приоритете также защита трудовых прав работников бюджетной сферы, предприятий с публичным участием.

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Илья Николаев