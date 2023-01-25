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Коммерсантъ FM
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РБК: Decathlon решила продать свои активы в России

Французская сеть спортивных товаров Decathlon решила продать свои активы в России и начала поиски покупателя. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в сферах ретейла и консалтинга.

Три собеседника издания рассказали, что ритейлер рассчитывает продать весь бизнес целиком. Один источник утверждает, что Decathlon готова отдельно продать принадлежащую ей недвижимость.

По данным консалтинговой компании CORE.XP, Decathlon в России владеет не менее 135 тыс. кв. м коммерческой недвижимости. Холдинг имеет в стране два основных юрлица «Октоблу» и «Блу Хаус». Выручка первого за 2021 год составила 28,6 млрд руб., чистая прибыль — 1,5 млрд руб. Выручка второго — 948,6 млн руб., прибыль — 123,5 млн руб.

Decathlon объявила о приостановке работы в России 26 марта. На следующий день были закрыты все магазины сети, включая российский интернет-магазин. При этом на его сайте сказано, что продажи приостановлены на неопределенный срок.

Дарья Эрозбек

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