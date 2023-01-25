Московские власти за год переместили на штрафстоянки более 5 тыс. автомобилей без номеров

Эвакуаторы «Московского паркинга» в 2022 году переместили на штрафстоянки 5,1 тыс. машин без номеров, сообщили вчера в департаменте транспорта Москвы. Почти 2,2 тыс. машин были припаркованы с нарушениями.

Практика перемещения автомобилей без номеров, напомним, существует с 2017 года. Тогда антитеррористическая комиссия Москвы разрешила городским службам увозить на штрафстоянки авто со снятыми или закрытыми номерами (даже если машина припаркована без нарушений): такое транспортное средство рассматривается как потенциально опасное с точки зрения террористической угрозы.

По данным дептранса, в прошлом году чаще всего на штрафстоянки без номеров увозили автомобили марки BMW (472 машины), Mercedes-Benz (313), Audi (176), Tesla (59) и Porsche (53). Вчера же дептранс сообщил о том, что Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) в 2022 году выявила в общей сложности 630 тыс. автомобилей, брошенных под запрещающими знаками в ЦАО. На спецстоянку за год переместили 32 тыс. автомобилей, оставленных под знаком «Остановка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор». Чаще всего нарушения остановки и стоянки фиксировались на Пресненской набережной (24,4 тыс. правонарушений), Дубининской (20,4 тыс.) и Новорязанской улицах (14,6 тыс.), в Водопроводном переулке (12,2 тыс.) и в 1-м Красногвардейском проезде (8,1 тыс.).

Иван Тяжлов