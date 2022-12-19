Володин призвал местные власти не разделять погибших военнослужащих и бойцов ЧВК

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законодательные нормы, касающиеся участников военной операции, должны также распространяться и на погибших на Украине участников частных военных компаний (ЧВК). Он отметил, что комитет Госдумы по обороне подготовит соответствующие предложения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«На фронте все равны: добровольцы, бойцы ЧВК, военнослужащие. Нельзя их разделять и когда речь идет о памяти героев, погибших за Родину. На всех должны распространяться нормы законов, которые касаются участников боевых действий»,— сказал господин Володин (цитата по «Интерфаксу»).

По словам господина Володина, если военнослужащий погиб, защищая Россию, региональные и местные органы власти должны сделать все, чтобы «отдать ему последние почести, увековечить память, поддержать семью». «По-другому нельзя»,— добавил он.

Ранее сегодня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился с открытым письмом на имя господина Володина с просьбой прислать в Санкт-Петербург чрезвычайную выездную комиссию для организации похорон погибшего на Украине бойца ЧВК и бывшего заключенного Дмитрия Меньшикова.

По информации СМИ, власти Санкт-Петербурга отказались хоронить его на Аллее доблести Белоостровского кладбища и потребовали дополнительного разрешения от специализированной службы Санкт Петербурга по вопросам похоронного дела.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева