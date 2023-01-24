«Это просто песня»

Представители поэтического клуба «Лира» Динского района просят местные власти заменить гимн муниципалитета, текст которого «не соответствует исторической правде», а музыка «является достаточно слабой». К такому заключению пришли эксперты региональных отделений Союза писателей и композиторов России. В частности, по их оценке, истории противоречит строчка, в которой говорится, что на реке Кочеты Суворов разбил басурманов. В районной администрации не находят оснований для пересмотра торжественной песни. Автор гимна Динского района сообщила «Ъ-Кубань», что готова отказаться от авторства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Районные власти утверждают, что жители любят свой гимн, учат и поют его

Фото: пресс-служба администрации Динского района Районные власти утверждают, что жители любят свой гимн, учат и поют его

Фото: пресс-служба администрации Динского района

Представители поэтического клуба «Лира» добиваются пересмотра гимна Динского района как несоответствующего исторической действительности. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал руководитель объединения — поэт Семен Харченко. По его просьбе экспертным советом Краснодарского отделения Союза писателей России был проведен художественно-технический анализ гимна. В заключении на имя главы Динского района Евгения Пергуна (копия есть в распоряжении «Ъ-Кубань») говорится, что в тексте гимна содержатся исторические ошибки, он изобилует неточностями, штампами, алогизмами и не дает патриотического настроя.

«Одна из главных составляющих в текстах гимнов — привязка к местности, к историческим, географическим особенностям, в данном случае — Динского района. Первая строчка "Ты казачий наш край, край заветной мечты, край бесстрашных лихих атаманов..." не дает никакого основания адресовать эти слова Динскому району, так как и слушатели, и исполнители справедливо понимают под словом "край" не район, а именно большой и богатый Краснодарский край»,— сказано в документе.

Кроме того, эксперты отметили, что в песне упоминается о лихих атаманах, которые «вряд ли добавили чести и славы» региону, а строка «Здесь когда-то давно на реке Кочеты сам Суворов разбил басурманов...» обескураживает. Экспертный совет обратил внимание, что Суворов на реке Кочеты (как и на Кубани) не разбивал басурманов, а вытеснял турок с кубанских земель за счет дипломатических действий с кавказскими народами: ногайцами, черкесами и др. «По берегам Кубани строились укрепления для защиты российских границ от набегов закубанцев»,— говорится в документе.

В Краснодарском отделении Союза композиторов России заключили, что музыкальный материал гимна Динского района слаб для использования его в качестве символа: «Это просто песня, выполненная на синтезаторе».

Обращения активистов уже были рассмотрены в администрации, Совете и прокуратуре Динского района, а в также министерстве культуры Краснодарского края. В инстанциях не нашли оснований для пересмотра гимна. Семен Харченко говорит, что намерен обращаться с данным вопросом дальше, вплоть до администрации президента России.

Гимн Динского района был принят решением местных депутатов в декабре 2009 года. Его автор — Алена Стихарева, композитор, автор и исполнитель песен из Краснодара.

Семен Харченко говорит, что местные поэты и композиторы представили на конкурс по отбору гимна готовые произведения, но выбор пал на краснодарского автора.

«Пусть они заберут этот гимн, я отказываюсь от авторства. Я его написала и уже пожалела об этом сто раз. Мне дали в прозе техзадание и попросили вложить в песню эти смыслы. Я ничего сама не придумывала. Текст прошел через множество согласований, мне пришлось несколько раз переписывать, в итоге получилось то, что мне самой не нравится»,— рассказала «Ъ-Кубань» госпожа Стихарева.

Начальник отдела культуры администрации Динского района Ирина Данилина сообщила, что предложение о замене гимна рассмотрели на экспертном совете по культуре и пришли к выводу, что менять его нецелесообразно.

«В состав совета вошли краеведы, историки, поэты, композиторы, лидеры общественного мнения. Порядка тридцати человек. Высказывалась и молодежь, которой нравится гимн Динского района. Школьники с энтузиазмом его поют, учат. Как мы объясним детям смену гимна? Эксперты пришли к выводу, что неразумно менять гимн в то время, когда страна находится в непростой ситуации. Зачем дестабилизировать обстановку? Тем более что там исторические факты не искажены. В гимне допускается метафоры. Есть рецензия Краснодарской краевой филармонии, в которой сказано, что наш гимн соответствует всем критериям и подчиняется законам жанра. Придраться можно и к фонарному столбу»,— пояснила Ирина Данилина.

Наталья Решетняк

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