Прокуратуре не до фонаря

Верховный суд Башкирии обязал администрацию Салавата в течение года проложить пешеходные тротуары вдоль проспекта Валиди — от Ленинградской улицы до границы с Мелеузовским районом протяженностью 3,2 км и установить вдоль дороги электроосвещение. С иском обратилась прокуратура Салавата, которая указала, что отсутствие тротуаров и фонарей стало причиной нескольких ДТП со смертельным исходом. Местные жители обращались с просьбами обустроить пешеходные дороги с 2016 года. В администрации Салавата сообщили «Ъ-Уфа», что частично исполнили решение судов, устроив тротуары на протяжении 1,5 км.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главе администрации Салавата Игорю Миронову дали один год на обустройство тротуаров и освещения на окраине города

Фото: Сайт Главы РБ Главе администрации Салавата Игорю Миронову дали один год на обустройство тротуаров и освещения на окраине города

Фото: Сайт Главы РБ

Верховный суд Башкирии оставил без удовлетворения апелляционную жалобу администрации Салавата на решение Салаватского городского суда, который в апреле 2022 года обязал городские власти в течение года устроить тротуары с обеих сторон проспекта Валиди— от Ленинградской улицы до границы с Мелеузовским районом. Общая протяженность дороги— 3,2 км. В течение полугода администрация также по решению суда должна организовать освещение вдоль проспекта.

В суд в интересах неопределенного круга лиц в марте 2022 года обратилась прокуратура Салавата, которая просила обязать мэрию обустроить тротуары в течение полугода, но суд первой инстанции, учитывая объем работ, дал мэрии один год.

В 2021 году надзорное ведомство провело проверку по обращению местного жителя Владимира Иванчина и информации салаватского отдела МВД. Установлено, что в нарушение ГОСТов

и нормативных требований по обеим сторонам на всем протяжении проспекта Валиди не было пешеходных тротуаров, а на участке от улицы Российской до границы с Мелеузовским районом отсутствовали уличные фонари. Вдоль проспекта расположен частный сектор. Выявленные нарушения создают условия для дорожно-транспортных происшествий, указала прокуратура. Так, в сентябре 2019 года автомобиль сбил пешехода, который шел по проезжей части проспекта, в результате пострадавший получил тяжкие повреждения. В декабре 2020 года 47-летний мужчина, на которого наехал автомобиль, скончался на месте. Также в октябре и в декабре 2021 года на проспекте произошли аварии, в результате которых погибли два пешехода.

В конце 2021 года надзорное ведомство внесло в адрес главы администрации Игоря Миронова представление об устранении нарушений и привлечении виновных сотрудников к ответственности, однако муниципалитет каких-либо мер не принял, указано в материалах дела.

Городская администрация не оспаривала в суде необходимость тротуаров и освещения, но указала, что согласно приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, срок таких работ предусматривает три с половиной года. Отсутствие фонарей вдоль проспекта объяснили недостаточным финансированием. «При достаточном финансировании проспект Валиди будет приведен в нормативное состояние в 2022–2023 годах», — сообщила администрация в суде.

В апелляционной жалобе администрация Салавата заявила, что установленный судом срок устройства тротуаров нормативно не обоснован. Однако Верховный суд Башкирии посчитал, что эти доводы не являются основанием для изменения судебного акта. Администрация Салавата длительное время не исполняла обязанность по приведению дороги в соответствие с требованиями ГОСТ, указала судебная коллегия. Владимир Иванчин обращался в мэрию с 2016 года, на его обращения городские власти заявляли о невозможность построить тротуары, говорится в определении. «Установление более длительного срока противоречит основным принципам обеспечения безопасности дорожного движения и не отвечает целям обеспечения безопасности дорожного движения, сохранения жизни, здоровья и имущества населения», — пришел к выводу ВС.

В администрации Салавата «Ъ-Уфа» сообщили, что частично исполнили решение судов. В конце прошлого года были проложены тротуары вдоль проспекта на участке от Ленинградской улицы до Российской протяженностью 1,5 км, также установлены фонари от Российской до пересечения с Мелеузовским районом, сообщили в информационном отделе мэрии.

В пресс-службе прокуратуры Башкирии отметили, что дальнейшее исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства.

Это не первое судебное решение, связанное с обустройством пешеходных зон вдоль автомобильных дорог в республике. В декабре прошлого года Кировский райсуд Уфы обязал министерство транспорта и дорожного хозяйства республики и региональное управление дорожного хозяйства обустроить пешеходный тротуар на объездной дороге в селе Бакалы, где ранее в результате ДТП погибли четыре девушки.

Влада Шипилова