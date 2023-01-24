В Петербурге вступили в силу новые правила компенсации расходов по квартплате для льготников

В Санкт-Петербурге вступили в силу новые правила компенсации расходов по квартплате для льготных категорий граждан. Об этом сообщили в пресс-службе городского Жилищного комитета.

Раньше компенсация рассчитывалась по усредненным показателям, теперь горожане будут получать ее исходя из индивидуальных фактических расходов на оплату ЖКУ. Размер компенсации составит 30%, 40% или 50%.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербуржцы начнут получать квитанции по ЖКУ нового образца летом 2023 года. Для перехода абонентов города на новый платежный документ был создан «Единый информационно-расчетный центр Санкт-Петербурга».

Подробнее — в материале «Все в счет».

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