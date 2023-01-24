В Петербурге досрочно начнут строить развязку КАД с Кронштадтским шоссе

Правительство Санкт-Петербурга выдало разрешение на строительство в рамках реконструкции путепроводной развязки Комплекса защитных сооружений и Кронштадтского шоссе. Как сообщает пресс-служба Смольного, строительные работы стартуют сразу после развертывания стройплощадки. Ранее предполагалось запустить стройку не раньше 2024 года.

Шоссе в месте примыкания к развязке расширят с двух до четырех полос. Сама развязка займет 34,11 га и будет устроена по схеме «клеверный лист» с 10 обособленными съездами с выделенными полосами для общественного транспорта и надземным пешеходным переходом.

На проведение работ и проектирование развязки предусмотрены ассигнования из федерального бюджета в объеме 3 млрд рублей. Работы на объекте должны быть завершены не позднее декабря 2025 года.

«Во время реконструкции общественный транспорт продолжит следовать по развязке в штатном режиме. Движение планируется останавливать только по производственной необходимости в часы наименее интенсивного трафика с заблаговременным оповещением населения»,— отмечается в сообщении пресс-службы правительства Петербурга.

Подробнее об инфраструктурном проекте читайте в материале «Кронштадт развяжется с транспортными проблемами».

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