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Коммерсантъ FM
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Многопрофильный холдинг 3M сокращает 2,5 тыс. рабочих мест из-за снижения показателей

Сегодня, 24 января, американская корпорация 3M представила результаты своей деятельности за четвертый квартал и весь 2022 год. В четвертом квартале компания показала органический рост продаж всего на 0,4%, тогда как ожидала динамику в 1–3%. Общая квартальная выручка составила $8,1 млрд, что на 6% меньше, чем в четвертом квартале 2021 года. Компания отметила, что на снижение показателей повлиял целый ряд негативных факторов: рост инфляции, рост курса доллара, сокращение спроса на респираторы 3M из-за спада заболеваемости COVID-19 и уход компании с российского рынка. Годовые продажи 3M составили $34,2 млрд, что на 3% меньше, чем в 2021 году.

В связи со снижением ключевых показателей и замедлением американской и мировой экономики компания объявила о сокращении около 2,5 тыс. рабочих мест по всему миру, что составляет 2,6% общего числа сотрудников 3M (около 95 тыс.). «Прошлый год охарактеризовался инфляцией, глобальными конфликтами и замедлением мировой экономики,— отметил глава 3M Майк Роман.— Мы ожидаем, что макроэкономические вызовы сохранятся и в 2023 году, поэтому вынуждены пойти на сокращение рабочих мест в рамках корректировки наших производственных целей».

Подробнее об истории создания и развитии многопрофильного холдинга 3M — в материале «Ъ» «МММ на века».

Евгений Хвостик

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