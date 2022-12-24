МММ на века

Горнорудное предприятие Minnesota Mining and Manufacturing (MMM) должно было кануть в историю почти сразу же после своего создания в 1902 году или как максимум стать примером бездарного планирования бизнеса. Но вместо этого неприметная миннесотская компания превратилась в международный консорциум 3М с выручкой в десятки миллиардов долларов, ставший синонимом инноваций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран История консорциума 3М началась 120 лет назад с неудачной попытки найти залежи корунда

Фото: Richard Drew / AP История консорциума 3М началась 120 лет назад с неудачной попытки найти залежи корунда

Фото: Richard Drew / AP

На этой неделе компания 3M заявила, что намерена отказаться в ближайшие годы от использования ПФАС — пер- и полифторалкильных соединений. За этим сложным научным названием стоит около 4 тыс. синтетических веществ, которые отлично отталкивают воду, жир и грязь. Поэтому они активно используются практически повсеместно, а 3M они служили более 70 лет и помогли компании создать сотни товаров.

Руководство 3М не скрывает, что отказаться от ПФАС будет непросто. Пока компания даже не знает, что будет делать со всеми сотрудниками, отвечавшими за производство, связанное с ПФАС, и чем синтетические вещества в итоге будут заменены. Но и отступать компании некуда. Отказ от синтетических веществ обойдется компании по ее собственным подсчетам в $1,3–2,3 млрд. В то же время выплаты по судебным тяжбам, связанным с токсичностью таких веществ, в будущем могут составить десятки миллиардов долларов. «Когда мы смотрим на некоторые из этих факторов, мы не видим жизнеспособного бизнеса в будущем»,— заявил в интервью Bloomberg генеральный директор 3M Майк Роман. А потому компании все же придется совершить революцию в производстве. С другой стороны, уж кого, а 3М вряд ли могут напугать резкие повороты в развитии, ведь вся история компании — бесконечный поиск чего-то нового.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Майк Роман, председатель и главный исполнительный директор 3M

Фото: Takaaki Iwabu / Bloomberg / Getty Images Майк Роман, председатель и главный исполнительный директор 3M

Фото: Takaaki Iwabu / Bloomberg / Getty Images

Камень невезения

Компании 3М в этом году исполнилось 120 лет. Впрочем, так она называется только последние 20 из них. За загадочной нынешней аббревиатурой скрывается прежнее название из трех слов на букву «м» — Minnesota Mining and Manufacturing, которое, скорее, долгое время являлось данью прошлому, но к 2002 году оказалось уж слишком далеким от того, чем занимается компания, что даже вводило в заблуждение.

История 3М действительно началась с добычи руды в шахтах. В 1902 году адвокат, врач, два руководителя железной дороги и мясник отправились в небольшой городок Ту-Харборс (даже сейчас там проживает чуть более 3 тыс. человек), чтобы начать добывать здесь редкий минерал корунд, который затем можно было бы использовать в качестве абразивного материала для наждачной бумаги и шлифовальных кругов.

Вот только довольно быстро выяснилось, что никакого корунда в местных породах нет — один лишь анортозит, толку от которого с точки зрения коммерции нет никакого.

Пятерка предпринимателей, вложивших солидные сбережения в откровенно провалившийся проект, оказалась в затруднительном положении. На этом история MMM могла бы и закончиться, но бизнесмены отказались сдаваться. Они нашли двух новых инвесторов, согласившихся купить 60% акций компании в обмен на ее фактический перезапуск. Уже новым составом предприниматели в 1905 году отправились в другой город Миннесоты — Дулут, где и занялись производством наждачной бумаги. А в 1916 году, после строительства завода по производству абразива в столице штата Сент-Пол, туда была переведена и штаб-квартира МММ.

Липкий шотландец

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Одним из самых успешных изобретений компании стал скотч

Фото: Nati Harnik / AP Одним из самых успешных изобретений компании стал скотч

Фото: Nati Harnik / AP

Первым собственным изобретением МММ стала водостойкая наждачная бумага, созданная в 1914 году и получившая название Three-M-ite. Но патент на нее компания получила только в 1921 году.

А в 1925 году молодой лаборант компании Ричард Дрю создал прообраз скотча. Это еще не был тот скотч, которым мы пользуемся сегодня, а специальная малярная лента. Идея ее создания пришла в голову Дрю, когда тот наблюдал за работой в автомастерской. Он заметил, что при тестировании абразивных материалов у маляров возникали проблемы с защитой тех участков автомобиля, которые должны были оставаться нетронутыми. Он доложил о проблеме руководству и убедил его в необходимости создания такой защитной ленты. Исследования в лаборатории МММ проводились в течение трех лет, прежде чем команде Дрю удалось подобрать нужный состав клея.

Изобретение было признано успешным и отправилось на полки магазинов. Там малярную ленту МММ и окрестили скотчем. Дело в том, что в целях экономии клей на малярную ленту компания наносила только по краям. Покупатели тут же наградили изобретение МММ едким прозвищем «scotch». Шотландцы в Британии и США — олицетворение скупости, поэтому scotch на американском жаргоне означает не только «шотландский», но и «скупой» или «экономный».

Руководство же компании умело воспользовалось народным прозвищем: уже усовершенствованную версию малярной ленты, полностью покрытую клеем, МММ назвала Scotch. А в 1930 году была зарегистрирована соответствующая торговая марка, давшая название целому классу товаров.

Продажи скотча превзошли все ожидания. Он продавался так хорошо, что уже через пару лет основными клиентами МММ стали не магазины мебели и автомобильные заводы, закупавшиеся абразивными товарами, а канцелярские магазины. И это дало ясно понять руководству компании, что залогом ее успешного будущего должны стать многообразие и инновации.

Равнение на инновации

3М сегодня — это многоотраслевая корпорация, работающая более чем в 70 странах мира и получившая больше 100 тыс. патентов. Примерно две трети из них — действующие. Именно поэтому 3М по праву считается самой инновационной компанией в мире.

Этому способствовало создание в 1937 году Центральной исследовательской лаборатории, главной целью которой стала разработка инновационных технологий, которые затем могут вылиться в долгоиграющий коммерческий актив компании. И уже через пару лет научным сотрудникам лаборатории удалось создать световозвращающую пленку для дорожных знаков, которая получила название Scotchlight, что позволило МММ открыть для себя еще один крупный рынок сбыта.

Дальше — больше. Стратегия компании вот уже несколько десятилетий состоит в том, чтобы изобретать какую-то прорывную технологию, а затем применять ее везде, где только можно. А создавать инновационные технологии у МММ получается стабильно. Вот только несколько примеров. В 1944 году компания создает магнитные ленты для аудиозаписи, а в 1947 году заключает партнерское соглашение с SONY и начинает выпуск аудиокассет. На этом рынке дуэт будет доминировать почти 30 лет. В том же 1947 году компания начинает производить вышеупомянутые ПФАС, которые будут применять в одежде, обуви, кухонных принадлежностях и многом другом.

В конце 1950-х в стенах лаборатории создается первый ингалятор от астмы от МММ, что позволит компании через несколько лет выйти и на рынок медицинских товаров. В 1960-е компания создает также гипоаллергенную хирургическую ленту и одноразовые респираторы. А в 1972 году компания получила одобрение от властей США на распространение масок N95 — тех самых, которые стали самым востребованным товаров во время пандемии COVID-19.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Маски N95, которые особенно пригодились в пандемию, появились на рынке еще в 1972 году

Фото: Don MacKinnon / Getty Images Маски N95, которые особенно пригодились в пандемию, появились на рынке еще в 1972 году

Фото: Don MacKinnon / Getty Images

Изобретения МММ с трудом поддаются подсчетам: диапроектор и первый цветной копировальный аппарат, клейкие блокноты для заметок Post-it и оберточная лента для подарков, высокочувствительный стетоскоп и синтетический каучук, используемый в ботинках астронавтов.

Путь к процветанию не всегда был простым. Например, в 1970-е годы компания переживала заметный спад продаж, потеряв среди прочего лидерство на рынке аудиокассет. Тяжело на компании сказался и нефтяной кризис 1973 года. В итоге МММ прошла через череду отставок топ-менеджеров.

А в 1979 году компанию возглавил Льюис Лер, который принялся за кардинальную перестройку бизнеса, увязшего в собственном многообразии. Помимо значительного сокращения расходов и избавления от лишнего, план Лера предусматривал четкую структуризацию бизнеса на четыре сектора.

Наконец, он первым формулирует ключевую концепцию развития МММ: четверть выручки каждого из подразделений должна приходиться на товары, которые были созданы в последние пять лет.

Именно это равнение на инновационные продукты и позволило МММ выйти из кризиса и в дальнейшем устанавливать один рекорд по продажам за другим. В 2004 году, уже после смены названия на 3М, компания достигает отметки в $20 млрд выручки за год. В 2013 году ей покоряется отметка и в $30 млрд. Но и это не предел. В прошлом году продажи 3М превысили $35 млрд.

Кирилл Сарханянц