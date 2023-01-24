Первая в краснодарском поселке Российский школа примет учеников 1 сентября

Строители наращивают темпы строительства, чтобы досрочно завершить возведение первой в краснодарском поселке Российский школы и сдать объект к началу нового учебного года. Об этом сообщает администрация Кубани.

Речь идет о школе на 1,5 тыс. мест, которая строится на улице Тверской в поселке Российский. По данным властей, она снимет часть нагрузки на другие школы Прикубанского округа, хотя и не решит проблему нехватки школ окончательно.

Проектом предусматривается, что объект должен быть завершен к концу года.

Михаил Волкодав

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