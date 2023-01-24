Ковид ушел, дороги остались

В 2022 году сибиряков стали меньше волновать проблемы здравоохранения, связанные в первую очередь с пандемией COVID-19. На первый план вновь вышли традиционные вопросы состояния дорог, ЖКХ и ряд других. Об этом свидетельствуют итоги работы центров управления регионом (ЦУРов) Сибирского федерального округа. Вопросы о мобилизации в числе наиболее волнующих жителей отметили лишь в томском ЦУРе.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жителей сибирских городов в прошлом году волновали в основном вопросы состояния дорог и ЖКХ

Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ Жителей сибирских городов в прошлом году волновали в основном вопросы состояния дорог и ЖКХ

Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

Большинство сибирских ЦУРов в 2022 году обработали больше жалоб и обращений жителей своих регионов, чем в 2021-м. Самый резкий рост числа обработанных сообщений зафиксирован в Томской области. Если в 2021 году этот показатель составил 12,3 тыс., то в 2022-м — почти втрое больше, 35,7 тыс. По данным ЦУРа Кузбасса, в 2021 году он зарегистрировал 58,4 тыс. обращений, в 2022-м — уже 70,8 тыс. ЦУР Республики Алтай в 2022 году совместно с органами власти отработал 7,95 тыс. обращений, что на 16% больше, чем год назад. Если в 2021 году в Омской области в систему «Инцидент менеджмент» ЦУРа поступило 56,1 тыс. сообщений, то в прошлом году — 58,5 тыс., на 4% больше.

Сеть ЦУРов была создана в конце 2020 года для помощи местным властям с интернет-коммуникацией. Ее работу курирует столичная АНО «Диалог». Для выявления жалоб населения ЦУРы используют систему мониторинга «Инцидент менеджмент» (сообщения в социальных сетях) и платформу «Госуслуги. Решаем вместе» (обращения на портал Госуслуг, сайты органов власти и т. п.). Выявленные такими способами сообщения и обращения направляются в профильные органы власти для обратной связи и решения вопросов.

Число сообщений в соц­сетях, взятых в работу новосибирским ЦУРом, также выросло — с 25,6 тыс. до 33,2 тыс. Но общее число жалоб с учетом платформы «Госуслуги. Решаем вместе» уменьшилось — со 186,8 тыс. до 109,9 тыс. «Такая динамика по сравнению с 2021 годом связана со значительным сокращением сообщений по коронавирусу, поданных через сервис „Госуслуги. Решаем вместе“. В 2021 году таких сообщений было значительно больше, среди них лидировали обращения сначала по записи на вакцинацию, позже — вопросы о ковидных сертификатах»,— пояснила „Ъ-Сибирь“ руководитель ЦУРа Новосибирской области Ольга Соболева. По ее словам, сообщения, касающиеся COVID-19, лидировали в статистике еще первые два месяца 2022 года, но потом их количество резко сократилось.

О снижении числа сообщений и обращений, связанных с пандемией коронавируса, говорят и в других сибирских ЦУРах. «Из явных изменений — ушел из топ-10 коронавирус»,— отметил в беседе с „Ъ-Сибирь“ руководитель томского ЦУРа Максим Луконин. В Кузбассе тема здравоохранения в 2022 году покинула топ-5 «сигналов» жителей региона. В 2021 году на нее приходилось 6,9% жалоб (пятое место). Аналогичная ситуация сложилась в Республике Алтай. «Логичным и ключевым изменением среди тем обращений стала ситуация с распространением коронавируса. Если в 2021 году тема замыкала пятерку лидеров по популярности, то в ушедшем году ее сместил вопрос работы общественного транспорта»,— рассказал „Ъ-Сибирь“ руководитель республиканского ЦУРа Олег Култуев. «В 2021 году по здравоохранению более 14 тыс. вопросов. Больше всего вопросов касалось именно ковида»,— сообщила в свою очередь его коллега в Республике Хакасия Мария Эртель в декабрьском радиоэфире телерадиокомпании РТС. В 2022 году, по ее данным, здравоохранения касались лишь 6 тыс. обращений, хотя и этот показатель оставил тему на вершине рейтинга вопросов. «Возглавляют топ тем по обращениям вопросы, касающиеся лечения коронавирусной инфекции, прохождения вакцинации»,— подводила в 2021 году «Тувинская правда» итоги работы республиканского ЦУРа. По итогам 2022 года здравоохранение оказалось на четвертом месте по числу обращений.

COVID-19 по итогам прошлого года с вершины рейтинга оттеснили традиционные вопросы. В целом ряде сибирских регионов самой актуальной темой оказалось качество и содержание дорог. В Новосибирской области дорожной проблематики касались 26,5 тыс. сообщений, что вывело ее на первое место. В Республике Алтай основная тема обращений — также дороги: их качество, эксплуатация, а также масштабные ремонтные работы, отметил руководитель республиканского ЦУРа. «Больше всего в 2022 году жителей края интересовали дороги. За год жители региона оставили в соцсетях 3847 обращений, связанных с дорогами. Большинство обращений касалось ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог»,— говорится в сообщении ЦУРа Красноярского края. В Кузбассе дорожные проблемы с показателем 14,4% лишь немного уступили проблемам ЖКХ. ЦУР Алтайского края получил к 28 декабря 33 тыс. обращений, и здесь дорожная тематика также оказалась на первом месте (6428), заметно опередив вопросы здравоохранения, общественного транспорта и благоустройства.

В других регионах дороги оказались если не на вершине рейтинга, то вошли в топ-5 запросов. «Тематика основных сообщений в 2021-м и 2022 году была схожей. Омичей интересовали вопросы, касающиеся дорог, благоустройства, ЖКХ, общественного транспорта и здравоохранения»,— сообщила „Ъ-Сибирь“ руководитель ЦУРа Омской области Ольга Боровская. Исключением стала лишь Республика Тыва, где ЦУР отметил в числе главных тем сообщений граждан 2022 года соцзащиту, образование, ЖКХ, здравоохранение и электроснабжение.

Тему частичной мобилизации в числе тех, что вызвали большое число сообщений и обращений граждан, назвали только в ЦУРе Томской области. Там она вошла в топ-10.

Эксперты считают, что данные ЦУРов дают адекватное представление о запросах общества. «Думаю, что это хороший инструмент коммуникации власти и населения. Картина по основным проблемам, на мой взгляд, вполне объективная, потому что вряд ли кто-то заинтересован в какой-то накрутке определенных тем. Уверен, что региональная власть должна выстраивать свою работу с учетом аналитики по этим обращениям граждан»,— сказал „Ъ-Сибирь“ красноярский политический аналитик Александр Чернявский.

По мнению политтехнолога из Алтайского края Константина Лукина, сеть ЦУРов стала одним из лучших инструментов в России для мониторинга соцсетей. «Власти смогли создать систему, которая позволяет отслеживать все происходящее и доводить ответы чиновников до населения до более-менее приемлемой величины по времени»,— отметил он.

Валерий Лавский