Законопроект о праве участников финрынка передоверять электронную подпись прошел первое чтение

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, который предоставит участникам финансового рынка право передоверять право электронной подписи. Согласно действующему законодательству, передоверять подпись могут все юрлица, кроме кредитно-финансовых организаций.

Документ внесен депутатом Анатолием Аксаковым и сенаторами Николаем Журавлевым, Анатолием Артамоновым и Мухарбием Ульбашевым в октябре 2022 года. В пояснительных материалах отмечается, что отсутствие механизма передоверия электронной подписи ставит финансовый рынок в неравные условия по отношению к другим секторам экономики.

Также законопроектом предлагается включить саморегулируемые организации в сфере финансового рынка в перечень организаций, которым Банк России выдает сертификат ключа проверки электронной подписи. Предложенный законопроект предполагает поправки в ФЗ от 2011 года «Об электронной подписи».

Милена Костерева