В Самаре дополнительно установили 162 камеры видеонаблюдения

Количество устройств для видеонаблюдения в Самаре увеличилось до 500. Они интегрированы в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» для обеспечения правопорядка. Об этом сообщает региональное правительство.

«В 2022 году на улицах и площадях Самары компанией "Ростелеком" дополнительно установлены 162 камеры видеонаблюдения»,– говорится в сообщении.

Фото: Правительство Самарской области

Для подключения оборудования было построено пять км новой кабельной канализации и проложено свыше 75 км волоконно-оптических линий связи. За счет АПК «Безопасный город» в минувшем году в Самарской области было расследовано 76 и выявлено 113 преступлений.

Георгий Портнов