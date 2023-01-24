Аэропорт Оренбурга в 2022 году обслужил около полумиллиона пассажиров

Аэропорт Оренбурга в 2022 году обслужил более 490 тыс. пассажиров. Об этом сообщается на официальном сайте аэропорта.

Летом аэропорт был закрыт из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы. После возобновления работы воздушной гавани было обслужено 252, тыс. пассажиров. Внутрироссийскими рейсами воспользовались 479 тыс. человек или 97,6% от общего пассажиропотока аэропорта.

С 1 сентября 2022 года возобновились рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Сочи, Наманган, были открыты полеты в Нижний Новгород, Минеральные Воды, Стамбул. В текущем годы планируют начать строительство нового терминала аэропорта.

Андрей Сазонов