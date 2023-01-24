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Коммерсантъ FM
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Верховный суд разрешил пить алкоголь в припаркованном автомобиле

Верховный суд (ВС) постановил прекратить дело московского автолюбителя, который был оштрафован и лишен водительских прав за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Ранее инспектор ГИБДД признал, что водитель машиной не управлял и стоял рядом с ней на улице. Суд разъяснил, что пить алкогольные напитки рядом с припаркованным транспортным средством — это не правонарушение.

В суде пояснили, что «управление транспортным средством» предполагает его «перемещение в пространстве», в связи с чем распитие алкогольных напитков в заглушенном или припаркованном автомобиле не может считаться нарушением.

В 2017 году ВС РФ выпустил аналогичное разъяснение по делу водителя, лишенного водительских прав за употребление спиртного напитка после поломки машины на трассе. В суде объяснили, что запрет на распитие алкоголя водителем действует после остановки автомобиля в результате ДТП, а поломка машины (потеря колеса) ДТП не является.

Андрей Сапожников

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