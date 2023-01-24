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Суд оставил в силе пожизненный срок для маньяка Игоря Птицина

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор казанскому маньяку Игорю Птицину, которому назначили пожизненное лишение свободы. Об этом сообщает «Бизнес Onlinе».

Напомним, Верховый суд вынес приговор Игорю Птицину в 2022 году. Установлено, что осужденный в 2009–2017 годах он совершил в Казани серию нападений на женщин и девушек в возрасте от 17 до 35 лет. Три из них, в том числе две несовершеннолетние, 16 и 17 лет, были убиты. Еще четырем удалось выжить. Игоря Птицина признали виновным в 12 преступлениях — убийствах, покушениях на убийство и изнасилованиях.

Позже Игорь Птицин обжаловал приговор. Однако суд оставил его без изменений.

"Ъ-Казань"

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