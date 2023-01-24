Транзит товаров в Россию через Грузию рекордно вырос в 2022 году

2022 год стал рекордным по числу большегрузных машин (трейлеров), проехавших по автотрассам Грузии в первую очередь из Армении и Турции в Россию. Об этом свидетельствуют данные грузинского государственного казначейства, опубликованные 23 января.

Так, если в 2021 году срединным коридором (грузопоток между Европой и Азией, проходит в том числе по территории Грузии) проехали 332 070 трейлеров, то в течение 2022 года уже 448 335 машин. По сведениям того же государственного ведомства, ежедневно по дорогам Грузии 2022 году передвигались 1300 трейлеров. Причем в декабре — уже 1520, то есть процесс развивается «по нарастающей динамике».

Оценив конъюнктуру, правительство Ираклия Гарибашвили с июня повысило плату за транзит одного трейлера с 200 лари (примерно $75) до 350 лари (чуть больше $131). Соответственно, значительно возросли и бюджетные доходы от транзита: с 66,4 млн лари ($24 млн) в 2021 году до 128 млн лари (более $48 млн) в 2022-м.

Транзит из Турции в РФ вызывает беспокойство западных партнеров кавказской страны. Недавно The New York Times опубликовала на эту тему статью. Ведущая CNN Кристиан Аманпур, опираясь на упомянутую статью, попросила главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен прокомментировать поведение грузинских властей в связи с западными санкциями. Чиновница ушла от ответа.

Тем не менее глава правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе обрушился с резкой критикой на журналистку, потребовав от грузинской дипломатии «адекватного реагирования на ложь». Он заявил, что Грузия не поставляет товары в РФ в обход санкций.

Господин Кобахидзе при этом оперировал цифрами «незначительного роста» экспорта грузинской продукции в РФ — на 7% в 2022 году. Он указал, что, если бы Грузия нарушала режим санкций, то экспорт вырос бы в разы. Отметим, что Кристиан Аманпур, как и авторы публикации в NYT, говорил не об экспорте, а о транзите.

Впрочем, министр Финансов Грузии Лаша Хуцишвили дал понять на специальном брифинге для журналистов, что Тбилиси «ежедневно обменивается информацией с США и Евросоюзом», поэтому «ни у кого нет оснований подозревать, что в Грузии санкции не соблюдаются должным образом».

Георгий Двали, Тбилиси